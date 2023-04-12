تحذير طبي من استخدام الأسبرين على معدة فارغة

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب من استخدام الأسبرين على معدة فارغة.

وقال النمر في حسابه عبر موقع “تويتر”: “الأسبرين لايؤخذ على معدة فارغة وإنما بعد تناول الطعام تخفيفًا من تأثيره المباشر على جدار المعدة”.

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أخطرها نزيف الجهاز الهضمي.. 4 أضرار لتناول الأسبرين

4 أضرار لتناول الأسبرين

وأوصت دراسة حديثه أعدتها جامعة “هارفارد”، بأنه لا ينبغي تناول الأسبرين بشكل روتيني إلا عند الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية، أو في حال مخاطر كبيرة تتعلق بمشاكل القلب والأوعية الدموية وبعد استشارة الطبيب.

وأشارت إلى أن هناك 4 أضرار لتناول الأسبرين رغم فائدته للبعض وهي:

1 – يعتبر الأسبرين وغيره من العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات سببًا رئيسًا لقرحة المعدة ونزيف الجهاز الهضمي.

2 – يمكن أن تكون ردود الفعل تجاه الأسبرين خطرة مثل ردود الفعل التحسسية وتفاقم أمراض الجهاز التنفسي مثل التهاب الجيوب الأنفية أو الربو.

3 – قد يتسبب تأثير الأسبرين المميع للدم في حدوث نزيف خطير في شخص مصاب باضطرابات معينة في الدم (مثل الهيموفيليا)، أو في من يتناول مميع دم آخر.

4 – لا ينبغي للأشخاص تناول الأسبرين بشكل روتيني إلا إذا أصيبوا بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، أو لديهم مخاطر كبيرة أخرى تتعلق بمشاكل القلب والأوعية الدموية.

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مخاطر الأسبرين

كما أوصت لجنة خبراء أمريكية بضرورة ألا يبدأ الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر ممن يواجهون خطر الإصابة بأمراض القلب تناول جرعة يومية منخفضة من الأسبرين للوقاية من الأزمة القلبية الأولى، لأن مخاطر النزيف الداخلي تفوق فوائدها.