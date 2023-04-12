4 خطوات للتغلب على الخمول والكسل في رمضان

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نشرت وزارة الصحة “إنفوجرافا” يوضح طريقة علاج الخمول والكسل في رمضان.

الخمول والكسل

وقالت إنه يمكنك تقليل الإحساس به عندما تتبع الخطوات الأربعة التالية:

1- تكثر من تناول الأطعمة المليئة بالألياف مثل الفاكهة والخضروات

2- تكثر من تناول الأطعمة المحتوية على البوتاسيوم مثل التمر والموز.

3- توزع شربك للماء بين الإفطار والسحور.

4- تقلل من المشروبات المحلاة وتستبدلها بالماء والعصائر الطازجة.

ويعد الخمول من الأعراض الشائعة للصيام خاصة بعد الإفطار، إذا يشعر الشخص بأنه غير قادر على فعل أي شيء، أو بمعنى أدق يشعر أن ليس لديه الرغبة في فعل أي شيء.

10 خطوات ضرورية

ولتجنب الوقوع ضحية لـ “الخمول”، فإنه يفضل اتباع الخطوات التالية:

1- تجنب الكافيين مباشرة بعد الإفطار

القهوة أو الشاي أو الصودا الغازية بعد الإفطار هي حلول مؤقتة لتنجب الخمول، إذ كنت تشعر بالسبات العميق بعد وجبة الإفطار فإن شرب الشاي أو القهوة لن يخدعك على العكس فهو يؤدي إلى استنفاد الطاقة.

2- تجنب المنتجات الحيوانية في وجبة الإفطار

لأن البروتينات الحيوانية الموجودة في الحليب، يمكن أن تسلب طاقة الجسم بسبب أن البروتينات صعبة الهضم لذلك يتم تحويل الطاقة الخاصة بك إلى عملية الهضم.

3- خفض كمية السكريات في وجبة الإفطار

يمكن تناول وجبة كبيرة ببطء ولكن بغض النظر عن حجم الوجبة هناك أنواع من الطعام على وجبة الإفطار تجعلك تشعر بالنعاس مثل الحلويات عالية السكر أو أي طعام عالي السكريات يؤدي ورفع مستوى السكر في الدم.

4- تجنب الأطعمة الجاهزة

يجب تجنب الأطعمة الجاهزة بقدر الإمكان المجردة من المحتوى الغذائي والمليئة بالمواد الكيميائية، فهي ليست فقط سيئة لصحتنا ولكن أيضاً يصعب على الجسم تكسيرها لأن الجسم لا يعترف بمكوناتها .

5- ساعات نوم كافية

إذا كنت تحصل على عدد ساعات ما بين 7 – 9 ساعات نوم طوال الليل فأنت أقل عرضة للشعور بالخمول والتعب بعد تناول وجبة الإفطار.

6- تناول عدد وجبات أقل

الجسم بحاجة إلى البروتين بشكل طبيعي في الصيام وبعد الإفطار يمكنك إعادة ملء المعدة بالبروتين كل أربع ساعات، حتى لو كنت تتناول وجبة كاملة من الخضراوات والأسماك والحبوب الكاملة فإنه لن يعوض بقاء الجسم ساعات بدون تناول طعام.

7 – الحصول على وجبة صحية

يحتاج الجسم إلى بعض الفيتامينات والمعادن لتوفير الطاقة للعظام والعضلات والعناصر الغذائية الصحيحة. عندما تتناول وجبة غير صحية فإن الجسم لا يوفي بالاحتياجات الغذائية الخاصة به لذلك تشعر بالتعب والخمول. الجهاز الهضمي بحاجة إلى وجبة غذائية صحية لعلاج هذه المشكلة بسرعة.

8- تناول الوجبات الخفيفة أولاً

هذه الخطوة جزء مهم جداً من الطاقة التي تحتاجها بعد الإفطار في رمضان. لأنك عندما تتناول الأطعمة الثقيلة أولاً، فالجسم يقاوم صعوبة في الهضم وغيرها من الأطعمة الأخرى. والنتيجة هي أن الجسم لا يمتص كمية كافية من العناصر الغذائية اللازمة للطاقة من الأطعمة التي تتناولها وعدم طرد كمية هائلة من الطاقة للهضم.

9- تناول المزيد من الفواكه والخضراوات الطازجة

حاول تناول الخضراوات والفواكه الطازجة ليس فقط لأنها صحية معبأة بالعناصر الغذائية لكي تساعد في أن تصبح عملية الهضم أكثر سلاسة.

10- تناول لحوم أقل

لأن اللحوم صعبة الهضم فحين أن الخضراوات والفواكه لا تستغرق أكثر من 30 دقيقة حتى يتم هضمها ولكن اللحوم تحتاج أكثر من ساعتين في اليوم. فالجسم يقاتل من أجل معركة ملحمية لهضم هذا البروتين المطبوخ.

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