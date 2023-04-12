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“أبشر” تعلن بدء مزاد اللوحات الإلكترونية وتكشف موعد الانتهاء منه

“أبشر” تعلن بدء مزاد اللوحات الإلكترونية وتكشف موعد الانتهاء منه

“أبشر” تعلن بدء مزاد اللوحات الإلكترونية وتكشف موعد الانتهاء منه
٠٤:١٢:٠٠ م، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منصة “أبشر” عن بدء مزاد اللوحات الإلكترونية اليوم الأربعاء.

وقالت إن المزاد مستمر حتى الساعة العاشرة من مساء غد الخميس.

وفي وقت سابق، أعلنت منصة “أبشر” انطلاق مزاد اللوحات الإلكترونية، اليوم الأربعاء، على أن ينتهي غدا الخميس في العاشرة صباحا.

في وقت سابق، نوهت الإدارة العامة للمرور  عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، غدًا الأربعاء، وذلك عبر منصة ⁧أبشر⁩ التي تمكن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

لوحات جديدة

وكشفت “المرور”  أنها بدأت لأول مرة بطرح لوحات المركبات برموز تتكون من حرف أو حرفين، إضافةً إلى الأرقام؛ لتكون إضافة استثنائية لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

ويستمر المزاد حتى يوم الخميس المقبل الموافق 17 من شعبان 1444هـ، التاسع من مارس الجاري.

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في وقت سابق، كشفت منصة “أبشر ” عن آلية الدخول لمزاد اللوحات الإلكترونية.

آلية الدخول للمزاد

1- الدخول لمنصة أبشر

2- الضغط على أيقونة خدماتي

3- اختيار المرور

4- الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكترونية

5- اختيار نوع لوحات المركبات

6- تظهر اللوحات المتاحة والتي يمكن المزايدة عليها.

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انطلاق مزاد اللوحات الإلكترونية عبر “أبشر”

الكلمات الدلالية:
أبشر المملكة مزاد منصة منصة أبشر

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