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قدم الآن.. فتح الحجوزات لأداء العمرة في شهر شوال
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قدم الآن.. فتح الحجوزات لأداء العمرة في شهر شوال

قدم الآن.. فتح الحجوزات لأداء العمرة في شهر شوال

قدم الآن.. فتح الحجوزات لأداء العمرة في شهر شوال
٠٣:٢١:٣٩ م، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، فتح إصدار التصاريح لأداء العمرة في شهر شوال.

ودعت الوزارة، الراغبين في أداء العمرة خلال الشهر المقبل إلى حجز موعد عبر تطبيق “نسك”.

وكانت وزارة الحج والعمرة أكدت في وقت سابق عدم السماح بأداء العمرة أكثر من مرة خلال شهر رمضان، وذلك لمنح فرصة أمام أكبر عدد ممكن لتأدية تلك الشعيرة.

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عمرة واحدة في رمضان

وقالت الوزارة إن الاكتفاء بأداء عمرة واحدة في رمضان يسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بـ”طمأنينة ويسر”.

ونبهت الوزارة إلى أن إصدار التصريح من تطبيق “نسك” ضروري لأداء العمرة، مع وجوب التقيد بالوقت المحدد.

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وأشارت الوزارة وقتها إلى أنه لا توجد خاصية للتعديل على مواعيد العمرة ولكن يمكن إلغاء الموعد من خلال التطبيق قبل دخول وقت التصريح وإصدار تصريح جديد.

ولفتت إلى أنه يتم تحديث المواعيد بصورة دورية، وفي حال عدم العثور على موعد للحجز فيمكن إعادة البحث في وقت لاحق

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