تحذير من “الأرصاد”: أمطار رعدية على معظم المناطق في هذه الأيام

تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم، هطول أمطار رعدية الربيعية, مصحوبة برياح نشطة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم في الساعة.

برياح مثيرة للأتربة والغبار

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار, جريان للسيـول, تساقط البرد,

تشمل معظم مناطق المملكة, تبدأ من يوم الجمعة وحتى يوم الثلاثاء القادم.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وأشار التقرير إلى هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة يومي الجمعة والثلاثاء وتعاود يومي السبت والاثنين – بمشيئة الله تعالي – على مناطق:

1 – عسير “أبها، خميس مشيط، بيشة، سراة عبيد، أحد رفيدة، الحرجة، تثليث، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، تنومة، الربوعة، ظهران الجنوب، البرك”.

2 – الباحة “الباحة، بالجرشي، المندق، القرى، العقيق، قلوة، المخواة، بني حسن، الحجرة، غامد الزناد”.

3 – جازان “فيفا، الخوبة، العارضة، الريث، الداير، العيدابي ، بيش ، هروب، صبيا، أبوعريش، الدرب، الشقيق، جزر فرسان”.

4 – مكة المكرمة “الطائف، ميسان، أضم، الخرمة، العرضيات، تربة، رنية، المويه، قيا، بحرة، خليص، الكامل، الجموم”.

5 – نجران “نجران، شرورة، حبونا ومعظم محافظات المنطقة”

6 – منطقة المدينة المنورة، “المدينة المنورة، المهد، وادي الفرع, العيص، بدر، العلا”.

أمطار وسيول وتساقط البرد

وشملت التوقعات هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تودي إلى جريان السيول وتساقط البرد من يوم السبت وحتى يوم الاثنين على مناطق:

1 – تبوك “تبوك، تيماء، حقل، نيوم”.

2 – الحدود الشمالية “طريف، عرعر، رفحاء”.

3 – الجوف “سكاكا، القريات، طبرجل، دومة الجندل”.

رياح تصل سرعتها إلى 50 كم في الساعة

في حين تزداد فرصة هطول الأمطار مع رياح هابطة نشطة مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 50 كم في الساعة، على مناطق:

1 – القصيم “بريدة، عنيزة، الرس ومعظم محافظات المنطقة”.

2 – الرياض “الدرعية، رماح، الخرج, المزاحمية، الأفلاج، وادي الدواسر، القويعية، السليل, المجمعة، الزلفي، ثادق، شقراء، الزلفي، ضرما، الغاط، عفيف، الدوادمي، ضرما، حريملاء”.

3 – الشرقية “حفر الباطن، القيصومة، النعيرية، الخفجي، قرية العليا”.

4 – منطقة حائل وتشمل “بقعاء، الغزالة، الشنان ومعظم محافظات المنطقة”.

كما رصد التقرير توقعات هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح هابطة نشطة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار.

استمرار الأمطار الغزيرة حتى نهاية الأسبوع القادم

وأهاب المركز بالجميع متابعة معلومات الطقس عبر خدماته الاتصالية وقنواته الإعلامية وإتباع تعليمات الجهات المعنية

مشيرًا إلى أن التوقعات تظهر استمرار الحالة المطرية على جميع المناطق حتى نهاية الأسبوع القادم.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. الأرصاد يتوقع أمطارًا وسيولاً ورياحًا مغبّرة على جميع مناطق المملكة