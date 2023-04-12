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توضيح هام من “الجوازات” بشأن طباعة تصريح السفر
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توضيح هام من “الجوازات” بشأن طباعة تصريح السفر

توضيح هام من “الجوازات” بشأن طباعة تصريح السفر

توضيح هام من “الجوازات” بشأن طباعة تصريح السفر
٠٣:٢٠:١٣ م، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن إمكانية طباعة تصريح السفر.

وقال المستفيد في سؤاله: “تمت الموافقة على إصدار تصريح سفر للعراق. كيف أستطيع طباعته؟”.

وأضافت الجوازات قائلة: “وعليكم السلام، عزيزي التصريح إلكتروني ولا يتطلب طباعته. نسعد بتواصلك”.

في وقت سابق، تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال مستفيد بشأن إمكانية نقل الكفالة من حساب شخص متوفي.

وقال السائل: “أنا ابوي توفى واحنا تابعين له هل أستطيع أن أنقل كفالة شخص ثاني أو مؤسسة، كفيلنا أبوي وتابعين له أنا وأمي”.

وردا على ذلك، قالت الجوازات: التعليمات تشترط مغادرة من هم على سجل المستفيد المتوفي.

في وقت سابق، حذرت المديرية العامة للجوازات، من عقوبات تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة، أو ترك عمالة المنشأة يعملون لحسابهم الخاص، أو لدى الغير، أو استخدامها عمال غيرها.

4 عقوبات

وأوضحت “الجوازات”، عبر تغريدة شاركتها على حسابها الرسمي في “تويتر”، أن العقوبات تشمل

1- غرامة مالية تصل إلى مليون ريال

2- الحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات

3- السجن للمدير المسؤول لمدة تصل إلى سنة مع الترحيل إن كان وافدًا.

4- التشهير

العقوبة تصل إلى السجن 15 سنة

وفي سياق متصل، أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، في وقت سابق، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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الكلمات الدلالية:
إدارة الجوازات الإدارة العامة للجوازات الجوازات تصريح سفر

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