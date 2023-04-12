“توكلنا” يضيف خاصية جديدة خاصة بالمعتمرين .. تعرف عليها

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أعلن تطبيق “توكلنا” عن إضافة خاصية جديدة لإبلاغ المعتمر في حال توفرت الحجوزات للعمرة أو الصلاة في الروضة الشريفة.

وقال التطبيق إنه يمكن للمعتمر الاستفادة من خاصية “أبلغني عند توفر حجوزات لليومين القادمين”، من خلال عدد من الخطوات، والتي تبدأ بالدخول على قائمة الخدمات ثم بوابة المناسك، واختيار إصدار تصريح جديد.

4 خطوات

وأشار إلى أن الخطوات تشمل ما يلي:

1- اختيار نوع التصريح.

2- الضغط على (استمرار).

3- تحديد المستفيد.

4- إضافة مرافق إن وُجد وذلك عبر قائمة المستفيدين مع إظهار التصاريح وسبب عدم الأهلية.

وأضاف أنه يمكن للمستخدم استعراض مواعيد التصاريح عبر التطبيق، حيث يمكنه تفعيل الخاصية حتى يتم إشعاره عند توفر حجوزات في حالة عدم توفرها.

أعلن تطبيق توكلنا، إتاحة تفعيل خاصية التنبيه عبر الإشعارات على بوابة مناسك، لإبلاغك حال توفرت الحجوزات للعمرة أو الصلاة في الروضة.

وقال “توكلنا”، عبر حسابه في “تويتر”، :” عبر بوابة المناسك في تطبيق توكلنا خدمات؛ يمكنك تفعيل خاصية “أبلغني عند توفر حجوزات لليومين القادمين” وسيتم إبلاغك في حال توفرت الحجوزات للعمرة أو الصلاة في الروضة الشريفة”.

خدمات تقنية

وقبل ذلك، أكد تطبيق توكلنا توفير خدمات تقنية متكاملة لضيوف الرحمن عبر بوابة المناسك في تطبيق توكلنا خدمات.

ومن ضمن هذه الخدمات “بوابة المناسك”، وتهدف إلى التسهيل على المستخدم للوصول إلى جميع الخدمات الخاصة بوزارة الحج والعمرة، وذلك لجعل تجربة ضيوف الرحمن تجربة روحانية سهلة ومتكاملة كل عام.

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وتتيح مناسك الخدمات التالية:

– خدمة إصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة الشريفة

– خدمة إعادة جدولة تصاريح العمرة والصلاة في الروضة الشريفة

– خدمة ابلغني عند توفر حجوزات لليوم أو الذي يليه

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