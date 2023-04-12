منذ بداية رمضان.. أكثر من مليوني مسافر عبر مطار الملك عبدالعزيز

تواصل – واس:

أعربت شركة مطارات جدة عن استعدادها لاستقبال الزيادة في أعداد القادمين لأداء العمرة فى العشر الأواخر رمضان.

وقالت إن عدد المسافرين القادمين والمغادرين عبر مطار الملك عبدالعزيز منذ مطلع شهر رمضان المبارك حتى يوم الاثنين الماضي، بلغ أكثر من 2مليون مسافر من جميع صالات المطار خلال 20 يومًا تقريبًا.

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وأضافت في بيان، إن أعداد الرحلات القادمة والمغادرة من بداية رمضان حتى يوم الثلاثاء 11 أبريل بلغ أكثر من 13 ألف رحلة.

وبلغت أعداد الحقائب 1.15 مليون حقيبة، في حين تجاوزت أوزان البضائع المشحونة أكثر من 16 ألف طن.

استعدادات لاستقبال الزيادة المتوقعة

وأكدت مطارات جدة جاهزيتها واستعدادها لاستقبال الزيادة المتوقعة في أعداد القادمين لأداء مناسك العمرة عبر صالات المطار خلال ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال تهيئة جميع الصالات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي.

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وأوضحت أن الطاقة البشرية للعاملين في المطار تصل في فترة الذروة إلى نحو 16 ألف موظف من مختلف القطاعات الحكومية والأمنية والتشغيلية.

ويتواجد الموظفون على مدار الساعة لمراقبة العمليات التشغيلية وتقديم الخدمات للمسافرين في مختلف الصالات.

ويسهم “مركز القيادة والتحكم” بمطار الملك عبد العزيز في إدارة العمليات التشغيلية.

وسجل مطار الملك عبد العزيز الدولي تصاعدًا كبيرًا في أعداد المعتمرين مع بداية شهر شعبان الماضي.

وجاء ذلك بالتزامن مع الإجازة المدرسية، مما زاد من كثافة الرحلات والضغط على مرافق المطار.