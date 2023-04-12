شاهد ماذا فعلت السيول القوية بطريق مهد الذهب في المدينة؟

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وسط حالة من الطقس المتقلب، جرت السيول اليوم كالأنهار نتيجة تساقط أمطار غزيرة على طريق مهد الذهب بالحناكية في المدينة.

و تساقطت أمطار غزيرة صباح اليوم الأربعاء وأدت لجريان السيول على أحياء ومحافظات منطقة المدينة المنورة وسط انخفاض درجات الحرارة.

🔴 فيديو

سيول قوية جنوب الحناكية 30كم

طريق مهد الذهب

الأربعاء ٢١ رمضان ١٤٤٤هـ

12 إبريل 2023م

من | فواز الرويثي

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. pic.twitter.com/yQt1JQVblS — طقس (@tqqs) April 12, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت واجتاحت الطرق وملأت الأودية والشعاب.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وتوقع أن تكون الحالة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وكشف أن الحالة المطرية على المدينة ومكة والباحة وعسير وجازان ونجران كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والقصيم وحائل والرياض والشرقية.

انخفاض في درجات الحرارة

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية مع انخفاض في درجات الحرارة .

🔴 فيديو

سيول برج الصائغ

غرب #المدينة_المنورة

الأربعاء ٢١ رمضان ١٤٤٤هـ

12 إبريل 2023م

من | خالد الحجيلي

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. pic.twitter.com/jRCQjBhfUu — طقس (@tqqs) April 12, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

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