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تنبيه مهم من الضمان الاجتماعي بشأن خدمة إعفاء رسوم التأشيرات
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تنبيه مهم من الضمان الاجتماعي بشأن خدمة إعفاء رسوم التأشيرات

تنبيه مهم من الضمان الاجتماعي بشأن خدمة إعفاء رسوم التأشيرات

تنبيه مهم من الضمان الاجتماعي بشأن خدمة إعفاء رسوم التأشيرات
٠٢:٥٥:١٧ م، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نبهت وزارة الموارد البشرية، بشأن خدمة إعفاء رسوم التأشيرات الضمان الاجتماعي.

وأوضح حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أنه بإمكان مستفيد التأهيل الشامل الاستفادة من خدمة إعفاء رسوم التأشيرات في حال تم استيفاء الشروط ، ويتم احتساب عدد العمالة على حسب نوع الإعاقة.

8 حالات تستوجب إيقاف معاش الضمان الاجتماعي 

ويستهدف الضمان الاجتماعي التحوّل من الاحتياج إلى الإنتاج، باستهداف الفئات الأشد احتياجًا، لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية.

بما في ذلك خدمات التأهيل والتدريب، إضافة إلى خدمات التمكين والتوظيف وضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها.

ويمكن التسجيل في التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال خطوات سهلة وبسيطة كما يلي:

خطوات التسجيل

1- الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية من هنا.

2- اختيار “تسجيل جديد”.

3- تعبئة البيانات المطلوبة وتسجيل الدخول.

4- إدخال رمز التحقق على رقم الجوال ثم اختيار “توثيق”.

5- كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، ثم النقر على “تسجيل الدخول”.

6- تعبئة البيانات بالملف الموحد الموجود بالكامل من خلال النقر على “الذهاب للملف الموحد”.

عوامل تؤثر على قيمة معاش الضمان

هناك عدد من الحالات والعوامل تؤثر على قيمة الدعم في الضمان الاجتماعي للمستفدين وفقا لما يلي:

1 – عدد المعالين.

2 – إجمالي الدخل المحتسب.

3 – الأصول المملوكة.

4 – النفقات.

حالات وقف معاش الضمان

وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن وقف معاش الضمان الاجتماعي في عدد من الحالات كالتالي:

1 – تخلّف شرط من شروط الاستحقاق.

2 – ثبوت أن البيانات المُقدَّمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.

3 – تأخر المستحق في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة لمدة تزيد على 30 يومًا من تاريخ الإخطار.

4 – عدم التزام المستحق القابل للتأهيل بخطة تأهيله.

5 – إذا ثبت أن المستحق القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم على منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة.

6 – إقامة المستحق إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية.

7 – إذا تنازل المستحق عن المعاش.

8 – وفاة المستحق.

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أخبار السعودية الضمان الاجتماعي الموارد البشرية خدمة إعفاء رسوم التأشيرات معاش الضمان الاجتماعي المطور

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