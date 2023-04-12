دراسة تحذر: فقدان كبار السن للوزن يهددهم بالموت المبكر

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توصلت دراسة حديثة إلى أن فقدان الوزن لدى كبار السن يرتبط بالموت المبكر.

ووفقًا للنتائج، فإن كبار السن الأصحاء الذين يفقدون وزنًا كبيرًا أكثر عرضة لخطر الوفاة المبكرة بسبب السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، وغيرها من الحالات التي تهدد الحياة.

وفي الوقت نفسه، لم تكن زيادة الوزن في السنوات اللاحقة مرتبطة بزيادة معدل الوفيات.

حتى أولئك الذين يعانون من السمنة يواجهون مخاطر أكبر للوفاة المبكرة إذا فقدوا 5 في المائة أو أكثر من وزن أجسامهم، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل”.

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فقدان الوزن نذير بالوفاة

ومع ذلك، لاحظ الباحثون أن فقدان الوزن في حد ذاته لم يكن على الأرجح سبب الوفاة، بل كان نذيرًا له.

وحللت الدراسة التي نُشرت في شبكة “جاما نتوورك أوبن”، أكثر من 16000 مريض من الولايات المتحدة وأستراليا ممن تزيد أعمارهم عن 65 و70 عامًا على التوالي.

ولم يكن هؤلاء يعانون من صحية أو أمراض أساسية مثل الخرف وأمراض القلب والأوعية الدموية، أو أمراض مزمنة أو تم إدخالهم إلى المستشفى مؤخرًا.

واستند الباحثون إلى بيانات من تجربة الأسبرين في الحد من الأمراض لدى كبار السن، سجلت وزن المرضى سنويًا بين عامي 2010 و 2014.

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حتى الانخفاض الضئيل مرتبط بزيادة مخاطر الوفاة

وفي تحد لتوقعات الخبراء بشأن فقدان الوزن، أدى انخفاض ضئيل بنسبة 5 في المائة في وزن الجسم إلى زيادة مخاطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب مقارنة بأولئك الذين حافظوا على وزنهم.

وحسب الجنس، كان الرجال الذين فقدوا 5-10 في المائة من وزن أجسامهم أكثر عرضة بنسبة 33 في المائة للوفاة المبكرة، وفقدان أكثر من 10 في المائة أدى إلى زيادة الاحتمالات بنسبة 289 في المائة.

وكانت النساء أكثر عرضة بنسبة 25 في المائة للوفاة المبكرة بعد فقدان 5-10 في المائة من وزن الجسم، و114 في المائة أسوأ حالًا مع فقد 10 في المائة أو أكثر من الوزن.

ولم يلاحظ فريق البحث، بقيادة الدكتورة منيرة حسين من جامعة موناش في أستراليا، ما إذا كان فقدان الوزن متعمدًا، مثل اتباع نظام غذائي مقيد، أو غير مقصود، بسبب المرض أو غير ذلك.

فقدان الوزن عند كبار السن

ويعد فقدان الوزن عند كبار السن مصدر قلق بسبب احتمال الإصابة بأحد الأمراض.

وكتب الباحثون: “على الرغم من أنه من المسلم به على نطاق واسع أن فقدان الوزن قد يسبق تشخيص الإصابة بالسرطان، فإن فقدان الوزن في دراستنا قد سبق أيضًا ارتفاع معدل الوفيات بسبب (أمراض القلب والأوعية الدموية) وأسباب أخرى”.

وأضافوا: “قد تشمل الحالة الأخيرة الوفيات الناجمة عن الصدمات والخرف ومرض باركنسون وغيرها من الأسباب الأقل شيوعًا”.

وقالت حسين لشبكة CNN، إن مثل هذه الأمراض الكامنة يمكن أن تسبب “انخفاض الشهية بسبب الالتهاب والهرمونات”.

وحث الباحثون، الأطباء على أن يكونوا “أكثر وعيًا بالعلاقة المهمة مع الوفيات الناجمة عن فقدان الوزن البسيط نسبيًا”.

وفي وقت سابق من هذا العام، توقع الاتحاد العالمي للسمنة بأنه في غضون 12 عامًا فقط، من المتوقع أن يعاني أكثر من نصف سكان العالم من زيادة الوزن أو السمنة.

وفقًا لمركز “مايو كلينك”، ترتبط السمنة بأمراض القلب والسكتات الدماغية ومرض السكري من النوع 2 وأنواع معينة من السرطان ومشاكل في الجهاز الهضمي ومضاعفات أخرى.