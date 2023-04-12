برديات وأمطار.. مشهد مهيب لسحابة غرب الحليفة جنوب منطقة حائل

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء متقلبة ورياح مغبرة، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مشهدًا مهيبًا لسحابة غرب الحليفة جنوب منطقة حائل.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مشهدًا مهيبًا لسحابة حائل الممطرة غرب الحليفة مع برديات وأمطار.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وتوقع أن تكون الحالة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

🔴 فيديو

مشهد مهيب لسحابة غرب الحليفة جنوب غرب #حائل

الأربعاء ٢١ رمضان ١٤٤٤هـ

12 إبريل 2023م

من | احمد العنزي

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وكشف أن الحالة المطرية على المدينة ومكة والباحة وعسير وجازان ونجران كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والقصيم وحائل والرياض والشرقية.

انخفاض في درجات الحرارة

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية مع انخفاض في درجات الحرارة .

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

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