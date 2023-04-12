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مدارس المملكة تبدأ إجازة عيد الفطر بنهاية دوام غد الخميس (فيديو)
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مدارس المملكة تبدأ إجازة عيد الفطر بنهاية دوام غد الخميس (فيديو)

مدارس المملكة تبدأ إجازة عيد الفطر بنهاية دوام غد الخميس (فيديو)

مدارس المملكة تبدأ إجازة عيد الفطر بنهاية دوام غد الخميس (فيديو)
٠٢:٠٩:٠٣ م، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تبدأ بنهاية دوام يوم غد الخميس، إجازة عيد الفطر المبارك للمعلمين والطلاب في جميع مراحل التعليم العام.

ويستكمل الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي بعد إجازة عيد الفطر في السادس من شهر شوال القادم.

الجدول الزمني للفصل الدراسي الثالث

ويتضمن الجدول الزمني للفصل الدراسي الثالث إجازتين مطولتين، كالآتي:

-إجازة عيد الفطر، التي ستبدأ في 13 من إبريل 2023، الموافق 22 من رمضان 1444، على أن تنتهي الإجازة يوم الخامس من شوال، الموافق 25 من أبريل.

-ويشمل جدول الإجازة المطولة الثانية يومي الإجازة المطولة الوحيدة في الفصل الدراسي الثالث موعدها يوم 8 و9 من ذي القعدة الموافق يومي 28 و29 من مايو 2023.

-أما إجازة نهاية العام الدراسي فستبدأ مع نهاية اختبارات الفصل الدراسي الموافق 22 من يونيو 2013، الموافق 4 من ذي الحجة 1444.

وانتظم الطلاب في المدارس الحكومية والأهلية بجميع أنحاء المملكة في مقاعد الدراسة خلال شهر رمضان الجاري.

وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي ينتظم فيها الطلاب لاستكمال الفصل الدراسي الثالث.

يأتي ذلك بعد أن أصدر وزير التعليم قرارًا بجعل الدراسة حضورية، على أن يتم تقليص عدد ساعات اليوم الدراسي، لتصبح خمس ساعات فقط.

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