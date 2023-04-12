“ماسك” يعترف: هذا القرار ندمت على اتخاذه بعد شراء “تويتر”

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اعترف الملياردير الأميركي إيلون ماسك، رئيس شركة “تويتر”، بارتكاب أخطاء عديدة منذ شرائه الشبكة، مقابل 44 مليار دولار، قبل 6 أشهر.

وأعلن “ماسك” عزمه في العشرين من الشهر الحالي، سحب علامات التوثيق من الحسابات التي لا يدفع أصحابها المال لقاء هذه الميزة.

ومن بين الأخطاء التي اعترف بها تصنيف «هيئة البث البريطانية»، عبر الشبكة، بأنها «وسيلة إعلام مموَّلة من الحكومة”، بحسب “بي بي سي”.

وأوضح أنه سيغيّر التصنيف على حساب “تويتر” الخاص بالـ”بي بي سي”، بعد أن اعترضت الهيئة.

وقال ماسك: “نريد أن يتمتع هذا التصنيف بأكبر قدر ممكن من المصداقية والدقة، سنعدِّل التسمية لتصبح (مموَّلة من القطاع العام)”.

ويرتبط تمويل “بي بي سي”، بشكل أساسي، برسوم ترخيص سنوية تحددها الحكومة، ولكن تدفعها الأُسر الفردية.

صحيفة “نيويورك تايمز”

وفي حديثه مع «بي بي سي»، في وقت متأخر، أمس الثلاثاء، تحدّث ماسك أيضاً عن خطوة «تويتر»، المثيرة للجدل بتجريد صحيفة «نيويورك تايمز» من علامة التوثيق الزرقاء، بعد رفض الصحيفة الدفع مقابل الاحتفاظ بها.

واعتباراً من 20 أبريل، سيتعيّن على أي حسابات قديمة، تحمل علامة توثيق صدرت خلال فترة الإدارة السابقة على “تويتر”، الدفع؛ للاشتراك في خدمة “تويتر بلو”، تحت طائلة سحب علامة التوثيق الخاصة بها.

وقال ماسك إن أحد أسباب ذلك هو أنه لا يريد حصر “تويتر” بفئة معينة من الصحافيين، الذين يحددون شكل التغطية الإخبارية.

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