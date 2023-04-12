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وفد إيراني يصل إلى الرياض لبحث هذا الأمر بشكل عاجل
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وفد إيراني يصل إلى الرياض لبحث هذا الأمر بشكل عاجل

وفد إيراني يصل إلى الرياض لبحث هذا الأمر بشكل عاجل

وفد إيراني يصل إلى الرياض لبحث هذا الأمر بشكل عاجل
٠١:٥٧:٣٧ م، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن وفدًا إيرانيًا وصل، اليوم الأربعاء، إلى الرياض لبحث إعادة فتح السفارة والقنصلية.

إعادة فتح السفارة والقنصلية بجدة

وأفادت وكالة تسنيم المقربة من النظام الإيراني، أن وفدًا من وزارة الخارجية وصل إلى الرياض تمهيدًا لإعادة فتح السفارة والقنصلية بجدة.

وأمس، رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر السلام بجدة.

وتناول المجلس إثر ذلك، المستجدات بشأن اتفاق استئناف العلاقات بين المملكة وإيران، وما اشتملت عليه المباحثات بين البلدين التي عقدت في بكين من الاتفاق والتنسيق.

وذلك حيال الخطوات اللازمة لاستئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي بينهما، والتأكيد على أهمية متابعة التنفيذ؛ بهدف:

1 – تعزز الثقة المتبادلة.

2 – توسيع نطاق التعاون.

3 – الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية تطور العلاقات الإيرانية مع المملكة سيؤثر إيجابيًا على التعامل والتعاون بين دول المنطقة.

وأوضحت أن ذلك يأتي تنفيذاً للاتفاق الذي جرى الشهر الماضي بين المملكة وإيران، وبعد زيارة وفد فني من المملكة إلى طهران.

خطوات تعيين سفراء بين البلدين اكتملت

وأشار إلى أن الخطوات الأولی اكتملت من أجل تعيين سفراء بين البلدين”، مضيفًا أن العملية مستمرة لتوطيد العلاقات وعودة المياه لمجاريها.

فريق فني سعودي يصل إلى طهران

وقبل أيام، وصل فريق فني سعودي معني بمناقشة آليات إعادة افتتاح ممثليات المملكة لدى إيران، إلى طهران.

وذلك تطبيقاً للاتفاق الثلاثي المشترك الذي جمع المملكة وإيران والصين الشهر الماضي.

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الكلمات الدلالية:
الرياض جدة طهران فتح السفارة والقنصلية مجلس الوزراء وفد إيراني

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