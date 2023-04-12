اليورو بـ 4.10.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأربعاء الموافق 12 من إبريل، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.10.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.24

ريال عماني 9.73

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.66

فرنك سويسري 4.16

الجنيه الإسترليني يحقق نتائج مميزة

وقبل أيام، حقق الجنيه الإسترليني أداءً أفضل من الين الياباني واليورو والدولار الأمريكي والدولار الأسترالي.

والأداء القوي للجنيه الإسترليني قد يرجع إلى التطورات الإيجابية في المفاوضات حول خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

وأدى هذا التطور إلى تخفيف المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في المملكة المتحدة وتعزيز ثقة المستثمرين في الجنيه الإسترليني.

وعلى الجانب الآخر، فإن الين الياباني والدولار الأمريكي قد يكونان الخيار الأول للمتداولين في فترات الضبابية الاقتصادية والسياسية، حيث يعتبران ملاذات آمنة في الأوقات العصيبة.