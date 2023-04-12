احذر مجففات الأيدي في الحمامات: تنقل جراثيم قاتلة

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كشفت دراسة عن نتائج قد تدفع مستخدمي مجففات الأيدي في الحمامات إلى إعادة النظر في ذلك.

الدراسة التي استندت إلى عينات من مجففات في مركز تسوق ودار سينما، أظهرت أن مجففات الأيدي تلتقط البكتيريا من الهواء وتنقلها إلى الأيدي أثناء تجفيفها.

وعند إخضاع العينات للفحص، أظهرت النتائح أنها مليئة بالبكتيريا، حيث تنقل مجففات الأيدي البكتيريا من الحمام إلى اليدين.

وبينما لم تكشف عالمة المختبر عن البكتيريا التي تم التقاطها، أظهرت الأبحاث السابقة أن بكتيريا الإشريكية القولونية والتهاب الكبد والبراز تكمن في الحمامات العامة.

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الميكروبات الموجودة في الحمامات العامة

وقامت دراسة في عام 2015 بالتحقيق في الميكروبات الموجودة في الحمامات العامة ووجدت آثارًا وراثية لأكثر من 77 ألف نوع مختلف من البكتيريا والفيروسات في هذه الأماكن.

وعند استخدام مجفف يد قوي، تنتقل هذه البكتيريا إلى اليدين.

وكان يعتقد سابقًا أن النماذج القديمة قوية جدًا للدرجة أنها تمكنت من التقاط الجراثيم..

لكن دراسة أجرتها جامعة كونيتيكت وجامعة كوينيبياك في عام 2018 وجدت النتائج نفسها في الأقل قوة.

ووضع الفريق أطباق بيتري التي تحتوي على “طعام بكتيريا”‘ في الحمامات التي لا تحتوي على مجففات أيدي.

ووجد أن ست مستعمرات فقط من مسببات الأمراض نمت في غضون 18 ساعة..

وذلك مقارنة بما يصل إلى 254 بعد أن تم تفجيرها بالهواء المستخدم في التجفيف لمدة 30 ثانية فقط.

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وتشمل هذه البكتيريا المكورات العنقودية الذهبية، وهي مقاومة للمضاد الحيوي..

ويمكن أن تسبب تعفن الدم أو الالتهاب الرئوي أو متلازمة الصدمة السامة التي تهدد الحياة.

ونظرًا لقدرة مجففات الأيدي على نقل الجراثيم، فمن المحتمل أن تنشر المطثية العسيرة (نوع من البكتيريا)، وفقًا للعلماء، مما يسبب الإسهال المائي الذي يمكن أن يؤدي إلى الجفاف الشديد.

عدوى المطثية العسيرة

وجاء في الدراسة المنشورة في مجلة (AMS): “يشير هذا إلى وسيلة أخرى لانتقال عدوى المطثية العسيرة وواحدة لا يمكن قطعها عن طريق غسل اليدين أو الطرق التقليدية لإزالة التلوث السطحي”.

يأتي الكثير من البكتيريا الموجودة في الهواء من المراحيض التي يتم غسلها، مما يؤدي إلى رش رذاذ خفيف من الميكروبات – بما في ذلك السحب البرازية.

ويمكن لهذه الغيوم البرازية أن تنتشر على مساحة تصل إلى 65 قدمًا مربعًا، وفقًا لتقرير “هارفارد هيلث”.

مع وضع ذلك في الاعتبار، يحث الخبراء الناس على استخدام المناشف الورقية لتجفيف أيديهم.

ووجدت دراسة أجرتها جامعة وستمنستر في عام 2015 أن مجففات الهواء النفاثة تسبب أكبر انتشار للميكروبات في الهواء – عندما تم تصميمها لتكون أكثر صحة.

وقال الباحث الرئيسي الدكتور كيث ريدواي، من جامعة وستمنستر: “تشير هذه النتائج بوضوح إلى أن المناشف ذات الاستخدام الواحد تنشر أقل عدد من الميكروبات في جميع طرق تجفيف اليدين”.