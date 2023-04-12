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الأماكن وموعد التقديم.. مستشفى الملك فيصل يطرح عشرات الوظائف بعدة مجالات
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الأماكن وموعد التقديم.. مستشفى الملك فيصل يطرح عشرات الوظائف بعدة مجالات

الأماكن وموعد التقديم.. مستشفى الملك فيصل يطرح عشرات الوظائف بعدة مجالات

الأماكن وموعد التقديم.. مستشفى الملك فيصل يطرح عشرات الوظائف بعدة مجالات
٠١:٢٥:١٠ م، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني “بوابة التوظيف”، عن توفر وظائف إدارية شاغرة.

وأوضح أن الوظائف متاحة لحملة “الثانوية فما دون والدبلوم والبكالوريوس” في “الرياض وجدة والمدينة المنورة”، وذلك وفقًا لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف

1- كاتب جناح – وظيفتان “الرياض”.

2- سكرتير ثاني – وظيفتان “جدة”.

3- منسق منتجات “المدينة المنورة”.

4- كبير السكرتاريين “المدينة المنورة”.

5- مساعد خدمات الطعام – كفاءة فأعلى “الرياض”.

6- مساعد صيانة – كفاءة فأعلى “الرياض”.

المؤهلات المطلوبة

– الشهادة المتوسطة “الكفاءة”.

– الثانوية العامة.

– الدبلوم.

– البكالوريوس فأعلى.

تفاصيل الوظائف

اضغط هنا

طريقة التقديم

– للتقديم اكتب مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية في خانة (Keywords) ثم الضغط على زر البحث (Search): (اضغط هنا ).

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أخبار السعودية البكالوريوس التخصصي حملة الثانوية الدبلوم مركز الأبحاث مستشفى الملك فيصل وظائف خالية وظائف شاغرة

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