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ارتفاع أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 212 ريالاً
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ارتفاع أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 212 ريالاً

ارتفاع أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 212 ريالاً

ارتفاع أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 212 ريالاً
٠١:٢٧:٣٣ م، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء ، في أسواق المملكة عن الأسعار التي تم تسجيلها أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 242.46 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 222.25 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 212.15 ريالات، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 181.85، وعيار 14 بـ 141.43، وعيار 12 سجل 121.23 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7540 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1697، وسعر كيلو الذهب نحو 242.456 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 241.54 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 221.41 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 211.35 ريالات، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 181.16، وعيار 14 بـ 140.90 وعيار 12 سجل 120.77 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7.512 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1.691، وسعر كيلو الذهب نحو 241.538 ريال.

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