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استقرار أسعار النفط اليوم.. و”برنت” يسجل 86 دولارًا للبرميل
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استقرار أسعار النفط اليوم.. و”برنت” يسجل 86 دولارًا للبرميل

استقرار أسعار النفط اليوم.. و”برنت” يسجل 86 دولارًا للبرميل

استقرار أسعار النفط اليوم.. و”برنت” يسجل 86 دولارًا للبرميل
٠١:٢١:٣٥ م، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استقرت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والبنزين الأمريكية، وهو ما عوض تأثير المخاوف من شح الإمدادات قبيل تخفيضات إنتاج دول منظمة أوبك.

“برنت” يباع بـ 86 دولارًا للبرميل

وارتفع خام برنت 3 سنتات ما يعادل نسبة 0.03% إلى 85.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:06 بتوقيت جرينتش بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين أو ما يعادل نسبة 0.02% إلى 81.51 دولار للبرميل.

وكشفت مصادر أن بيانات معهد البترول الأمريكي أظهرت ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 380 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من إبريل، بحسب “رويترز”.

أسعار النفط أمس

وسجلت أسعار النفط، أمس الثلاثاء، ارتفاعًا جديدًا مع تقييم المشاركين في السوق لقرار “أوبك+” خفض الإنتاج، الذي من شأنه تقليص الإمدادات بالسوق.

وارتفع خام برنت 60 سنتًا إلى 84.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:47 بتوقيت جرينتش بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط 67 سنتًا إلى 80.41 دولار للبرميل.

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