لهذا السبب.. تراجع بلاغات العالقين والمفقودين في رمضان بنسبة 60%

تواصل – فريق التحرير:

تراجعت عدد بلاغات العالقين في الرمال والأودية والصحارى وكذلك بلاغات المفقودين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من شهر رمضان بنسبة 60% عن الشهر الماضي.

وقال فريق إنجاد للبحث والإنقاذ إن سبب ذلك هو عدم تفضيل البعض الخروج إلى “البر” خلال شهر الصوم.

فضلاً عن اعتدال الأجواء وانخفاض معدل الأمطار وجريان السيول بمعظم مناطق المملكة.

عدد البلاغات

وبلغ عدد البلاغات التي تلقاها الفريق 688 بلاغًا للعالقين بالأودية والصحارى.

بينما تقلص عدد بلاغات المفقودين إلى 11 بلاغًا، ولم تسجل أي حالة وفاة خلال الشهر.

فيما بلغ معدل البلاغات باليوم الواحد 32 بلاغًا، وعدد المفقودون 11 مفقودًا عثر على 8 منهم، فيما لا يزال البحث جاريًا عن 3 آخرين.

في وقت سابق، كشف فريق إنجاد، للبحث والإنقاذ، عن عدد البلاغات التي تلقاها خلال الأسبوع الأول من رمضان.

وقال الفريق في بيان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر” إنه تلقى 6 بلاغات لمفقودين خلال تلك الفترة.

وأوضح أنه تلقى كذلك 222 بلاغًا بشأن المركبات العالقة في الوحل والرمال.

ارتفاع عدد البلاغات

في سياق متصل، ارتفع عدد البلاغات بشأن عدد الأشخاص المفقودين خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من شهر مارس الجاري إلى 22 مفقودًا، وفق ما أعلن فريق “إنجاد”.

وبلغ عدد الوفيات من بين المفقودين 4 وفيات، فيما يتواصل البحث عن 5 مفقودين آخرين، وعثر على 14 بصحة جيدة.

علمًا بأن الشخص المفقود في سيول نجران الأخيرة خارج قائمة البلاغات.

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