أعلاها 38.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة في يوم 21 رمضان

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 38 درجة في شرورة ووادي الدواسر.

كما سجل 37 درجة في الأحساء والخرج، و36 درجة في القنفذة، وسجل 35 درجة في المدينة والرياض والدمام وجازان ونجران والدهناء والصمان.

وتم تسجيل 33 درجة في التنهات والدوادمي، و32 درجة في حفر الباطن والمجمعة، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها والباحة 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

طريف 9 درجات مئوية.

والقريات 10 درجات.

وتبوك 13 درجة مئوية.

عرعر والباحة وسكاكا 14 درجة.

أبها 15 درجة مئوية.

الطائف وحائل 17 درجة مئوية.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وتوقع أن تكون الحالة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وكشف أن الحالة المطرية على المدينة ومكة والباحة وعسير وجازان ونجران كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والقصيم وحائل والرياض والشرقية.

انخفاض في درجات الحرارة

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية مع انخفاض في درجات الحرارة .

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