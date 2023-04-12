رغم مطالبته بوقف تطويره.. “ماسك” يسعى إلى مشروع ذكاء اصطناعي “تويتر”

تواصل – وكالات:

يسعى رجل الأعمال إيلون ماسك إلى مشروع لشبكة “تويتر” في مجال الذكاء الاصطناعي، على ما أفاد مقال نشره موقع “إنسايدر”.

يأتي ذلك على الرغم من أن ماسك كان بين الموقعين الشهر الماضي على نداء لإيقاف مؤقت للأبحاث حول هذه التكنولوجيا المتطورة.

10 آلاف معالج رسوم

ووفقًا لما نقله “إنسايدر” عن مصادر لم يسمها، فإن ماسك اشترى في الآونة الأخيرة حوالي عشرة آلاف معالج رسوم، وأن مشروع “تويتر” للذكاء الاصطناعي يشمل أداة لغوية.

وتستطيع هذه الأدوات التي يستند تعليمها إلى كَمٍّ كبير من البيانات توليد كل أنواع النصوص.

فضلاً عن الإجابة عن أسئلة المستخدم عبر برامج على غرار “تشات جي بي تي” الذي أطلقته شركة “اوبن ايه آي” و”بارد” من “جوجل”.

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وأشار “إنسايدر” إلى أن ماسك الذي صرف الآلاف من موظفي تويتر منذ استحواذه على المنصة في أكتوبر، وظّف في المقابل متخصصين في الذكاء الاصطناعي.

ومن هؤلاء مثلاً إيجور بابوشكين ومانويل كرويس اللذان عملا لحساب مختبر “ديب مايند” للذكاء الاصطناعي ضمن مجموعة “ألفابت”، مالكة “جوجل”.

وسبق لموقع “ذي إنفورميشن” المتخصص أن أفاد في نهاية فبراير الماضي أن رئيس “تيسلا” و”سبايس إكس” و”تويتر” يحاول تشكيل فريق لمنافسة “اوبن ايه آي” التي أحدثت ضجة كبيرة بنجاح روبوت المحادثة “تشات جي بي تي” الذي ابتكرته.

لا رد من جانب “تويتر”

وقالت وكالة “فرانس برس”، إنها لم تتلقَ بعد أي إجابات من إيجور بابوشكين ومن إدارة الإعلام في “تويتر” عن استفساراتها في شأن هذه المعلومات.

وشرعت كل شركات التكنولوجيا العملاقة، من “مايكروسوفت” إلى “سنابتشات”، وكذلك عدد من الشركات الناشئة، في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

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لكنّ اعتماد هذه التكنولوجيا وتقدّمها الفائق السرعة يثيران في الوقت نفسه مخاوف كثيرة.

وتحدث رئيس “اوبن ايه آي” سام ألتمان عن التوصل في المرحلة المقبلة إلى ما يسمى الذكاء الاصطناعي “العام”، وهو عبارة عن برامج “أكثر ذكاءً من البشر” عمومًا.

التوقف عن أبحاث تقنيات الذكاء الاصطناعي

وفي نهاية مارس، أصدر مئات الأكاديميين ورؤساء الشركات والشخصيات بينهم ماسك ورئيس شركة “ستابيليتي ايه آي” المنافسة لـ”اوبن ايه آي” عماد موستاك عريضة.

تتضمن العريضة الدعوة للتوقف لمدة ستة أشهر عن إجراء الأبحاث للتوصل إلى تقنيات ذكاء اصطناعي أقوى من “تشات جي بي تي 4” الذي أطلقته شركة “اوبن ايه آي”.

وأبدى هؤلاء تخوفهم مما تحمله هذه التكنولوجيا من “مخاطر كبيرة على البشرية”.

وسألوا: “هل يُراد تطوير أرواح غير بشرية يمكن أن تتفوق علينا في نهاية المطاف من حيث العدد والذكاء وتحل محلنا؟”.

يذكر أن ماسك شارك في تأسيس “أوبن إيه آي” عام 2015، قبل أن يترك الشركة عام 2018.

وباتت “مايكروسوفت” منذ 2019 المموّل الرئيس للشركة الناشئة التي تتخذ في كاليفورنيا مقرًا.