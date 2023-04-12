شاهد.. مصور يسلط الضوء على “المساجد المخفية” في إيطاليا

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سلط الفنان البصري الإيطالي، نيكولو ديجيورجيس، الضوء على ما سماه بـ “الإسلام المخفي” أو “Hidden Islam”.

وتجول ديجيورجيس بين محلات السوبرماركت، وصالات الألعاب الرياضيّة لتوثيق “المساجد” المخفية في مختلف أنحاء إيطاليا.

وقال ديجيورجيس إنه على الرغم من الصعوبة في بعض الأحيان ببناء المساجد في إيطاليا، إلا أن ذلك لم يمنع المسلمين في البلاد من الابتكار، وبناء “مساجد مُرتجلة”، بحسب وصفه.

وبدأ الفنان مشروعه في عام 2009.

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“مساجد مُرتجلة”

وتبدو هذه المساحات المتواجدة غالبًا في ضواحي المدن وأطرافها مخفيّة، وأشار ديجيورجيس في مقابلة مع موقع (CNN) بالعربية، إلى أنه “يمكن ملاحظة هذه الأماكن بسهولة عندما يتم استخدامها”.

وتقوم هذه “المساجد” بمجموعة متنوّعة من الأدوار، فضلاً عن كونها مساحة لإقامة الشّعائر الدينيّة، والتّجمع خلال المناسبات.

وأشار المصور إلى أنها ضرورية للحفاظ على التّراث الثّقافي، وإعادة اكتشافه في الكثير من الأحيان، إضافةً لكونها محاور عفويّة لتبادل المعلومات حول أي شيء، من الإسكان إلى فرص العمل على سبيل المثال.

وعندما يأتي الأمر لأماكن تواجد هذه المساحات، قال المصور: “تستأجر المجتمعات (المسلمة) الأكبر حجمًا المستودعات، بينما تتواجد مساحات الصلاة الصغيرة عادةً في المتاجر، أو المرائب”.

وأضاف: “عندما يحل شهر رمضان، تنمو المجتمعات باستمرار، ويتم تأجير الملاعب والصالات الرّياضية خصيصًا للاحتفالات”.

وتتميّز المناطق المحيطة بهذه المساجد بتنوعها الشّديد أيضًا.

وتختلف المشاعر التي تثيرها هذه الصور من شخصٍ إلى آخر، ولكن قال ديجيورجيس: “تذكّرني الصّور الموجودة في الكتاب بالعديد من اللقاءات والوجبات المشتركة بين أشخاص يستعدون دائمًا للتّرحيب بغريب”.

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عدد المسلمين في إيطاليا

ويقدر عدد المسلمين في إيطاليا حاليًا حوالي مليون مسلم، حيث توجد أعداد كبيرة من الطلاب المسلمين الذين يدرسون بالجامعات الإيطالية.

وإيطاليا التي بها رابع أكبر نسبة سكان مسلمين في أوروبا تعاني من قلة المساجد، حيث هناك 8 مساجد فقط من التي يمكن اعتبارها كيانات مستقلة، أي مكان مخصص للصلاة فقط، به بعض العناصر المعمارية المتعارَف عليها، مثل القبة والمئذنة.

وبجانب تلك المساجد، وفقًا لماريا بومبارديري، باحثة علوم اجتماعية بجامعة بادوفا ومؤلفة كتاب “مساجد إيطاليا”، هناك حوالي 800 مركز ثقافي ومصلى.

وتعد هذه غرف صلاة غير رسمية، عادة ما تقع في الجراجات، الأقبية، المستودعات، وهي بمثابة أماكن للعبادة ومكان للقاء الثقافي والتعليمي.