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صباح اليوم.. شاهد الأمطار والسيول تجري بالمدينة والقصيم وحفر الباطن
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صباح اليوم.. شاهد الأمطار والسيول تجري بالمدينة والقصيم وحفر الباطن

صباح اليوم.. شاهد الأمطار والسيول تجري بالمدينة والقصيم وحفر الباطن

صباح اليوم.. شاهد الأمطار والسيول تجري بالمدينة والقصيم وحفر الباطن
١٢:٠٧:٤٩ م، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وسط حالة من الطقس المتقلب، تساقطت أمطار غزيرة، صباح اليوم الأربعاء، وأدت لجريان السيول على القصيم وحفر الباطن والمدينة المنورة وحائل.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت على القصيم وحفر الباطن والمدينة.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وتوقع أن تكون الحالة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وكشف أن الحالة المطرية تكون على المدينة ومكة والباحة وعسير وجازان ونجران كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والقصيم وحائل والرياض والشرقية.

انخفاض في درجات الحرارة

 في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية مع انخفاض في درجات الحرارة .

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار، والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول.

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أخبار السعودية أمطار غزيرة الأرصاد الطقس القصيم المدينة المنورة جريان السيول حائل حفر الباطن

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