صباح اليوم.. شاهد الأمطار والسيول تجري بالمدينة والقصيم وحفر الباطن

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وسط حالة من الطقس المتقلب، تساقطت أمطار غزيرة، صباح اليوم الأربعاء، وأدت لجريان السيول على القصيم وحفر الباطن والمدينة المنورة وحائل.

أحد الشعاب شمال صبيح غرب #القصيم صباح اليوم الاربعاء ٢١ رمضان ١٤٤٤

📷 سليمان الحربي pic.twitter.com/7YvO8YdbKK — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) April 12, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف جرت السيول نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت على القصيم وحفر الباطن والمدينة.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

سيول #المدينه_المنوره الان س ١٠.٠٠ صباح الاربعاء ٢١ رمضان ١٤٤٤ #المدينه_الان #امطار_المدينه

عضو المجموعة أبوهلا الحربي pic.twitter.com/yOjvrUwLlV — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) April 12, 2023

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وتوقع أن تكون الحالة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

امطار #المدينه_المنوره الان س٩.٤٥ صباح الاربعاء ٢١ رمضان ١٤٤٤ #المدينه_الان #امطار_المدينه

عضو المجموعة أبوهلا الحربي pic.twitter.com/ErsYbGMMeE — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) April 12, 2023

وكشف أن الحالة المطرية تكون على المدينة ومكة والباحة وعسير وجازان ونجران كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والقصيم وحائل والرياض والشرقية.

انخفاض في درجات الحرارة

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية مع انخفاض في درجات الحرارة .

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

سيل فتق شرق #حايل صباح اليوم الاربعاء ٢١ رمضان ١٤٤٤

عضو المجموعة سعد الغازي pic.twitter.com/raKGZYPMkO — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) April 12, 2023

ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار، والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول.

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