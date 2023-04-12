دراسة: مقتل 280 ألف أمريكي بسبب لقاحات كوفيد

تواصل – فريق التحرير:

تراجعت مجلة علمية مرموقة عن دراسة ادعت أن لقاحات كوفيد – 19 قتلت ما يصل إلى 280 ألف شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ومنذ ذلك الحين، روجت الجماعات المناهضة للتطعيم عبر العالم لتقدير العدد، وطالبت بتعليق عمليات التطعيم العالم على وجه السرعة.

واتخذت “سبرنجر نيتشر”، خطوة نادرة متمثلة في سحب الدراسة، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من نشرها في إحدى المجلات التابعة لها. وأشارت إلى مخاوف بشأن “صحة الاستنتاجات المستخلصة بعد النشر”.

تفاصيل الدراسة

الدراسة، التي نُشرت في مجلة (بي إم سي للأمراض المعدية)، قام بتأليفها البروفيسور مارك سكيدمور، الخبير الاقتصادي بجامعة ميشيجان.

وأجرى سكيدمور الذي نشر عددًا من المقالات الانتقادية للقاح كوفيد على مدونته الشخصية، استطلاعًا عبر الإنترنت شمل 2840 شخصًا تم إجراؤه في ديسمبر 2021 لتقديره للوفيات المرتبطة باللقاح في الولايات المتحدة.

شارك في الدراسة جوردان بيترسون، عالم النفس الكندي الذي شارك وجهات نظر مماثلة حول لقاحات كوفيد.

لكن سرعان ما تمت الإشارة إلى العيوب في المنهجية في إجراء الدراسة، مما دفع إلى إجراء تحقيق داخلي في كيفية نشر الورقة على الإطلاق.

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منهجية الدراسة

وخلصت المجلة إلى أن منهجية الدراسة كانت “غير مناسبة” ولم تتم الموافقة عليها من قبل لجنة مراجعة الأبحاث بالجامعة، لضمان إجراء البحث الآمن والأخلاقي.

وجاء في قرارها بسحب الدراسة: “تراجع المحررون عن هذه المقالة حيث أثيرت مخاوف بشأن صحة الاستنتاجات المستخلصة بعد النشر. خلصت مراجعة الأقران بعد النشر إلى أن المنهجية كانت غير مناسبة لأنها لا تثبت الاستدلال السببي للوفيات، ولم يتم وصف قيود الدراسة بشكل كافٍ”.

علاوة على ذلك، لم تكن هناك محاولة للتحقق من الوفيات المبلغ عنها، وهناك قضايا حرجة في تمثيل مجتمع الدراسة ودقة جمع البيانات.

وأضافت: “أخيرًا، خلافًا لما ورد في المقال، تؤكد الوثائق التي قدمها المؤلف أن الدراسة معفاة من الموافقة الأخلاقية، وبالتالي لم تتم الموافقة عليها من قبل مجلس الهجرة واللاجئين التابع لبرنامج حماية البحوث البشرية بجامعة ولاية ميشيجان”.

وأشار أيضًا إلى أن البروفيسور سكيدمور “لا يوافق على هذا التراجع”.

وقال متحدث باسم “سبرنجر نيتشر” لصحيفة “ديلي ميل”: “بعد إثارة مخاوف بشأن استنتاجات الورقة المنشورة، بدأنا على الفور التحقيق في الادعاءات الواردة في الورقة بعد عملية ثابتة”.

واضاف: “بينما كان هذا مستمرًا، وضعنا أيضًا ملاحظة المحرر على الورقة للتأكد من أن القراء على دراية بهذه المخاوف وتوخي الحذر عند النظر في البحث”.

وتابع: “كجزء من تحقيقنا، الذي اتبع إرشادات لجنة أخلاقيات النشر وبدعم من مجموعة نزاهة البحث، أجرينا مراجعة ما بعد النشر للورقة. وشمل ذلك التشاور مع المؤلف وطلب المشورة من أعضاء هيئة تحرير المجلة من ذوي الخبرة المناسبة في الموضوع”.

وأشار إلى أنه “في ضوء التحقيق الذي أجريناه، وبمجرد أن نظرنا في جميع الخيارات، قررنا سحب الورقة”.

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استطلاع الرأي

وسُئل الذين تم استطلاع آرائهم في الدراسة الاستقصائية عما إذا كانوا يعرفون شخصًا عانى من رد فعل صحي شديد من تلقي اللقاح.

ومن إجمالي 612 شخصًا (22 في المئة)، قال 57 شخصًا (2 في المئة) إنهم يعرفون شخصًا مات نتيجة لذلك. وتراوحت الوفيات بين الأزمات القلبية والسكتات الدماغية والجلطات الدموية.

واستند البروفيسور سكيدمور، تلك البيانات لتقدير نسبة وفيات للقاح بين جميع سكان الولايات المتحدة الذين تلقوا اللقاح في السنة الأولى.

قال البروفيسور سكيدمور في المجلة: “العدد الإجمالي للوفيات بسبب تطعيم كوفيد قد يصل إلى 278 ألف شخص”. وادعى، أن العدد الفعلي للقتلى يقترب من 330 ألفًا، وفقًا لحساباته.

وذكر البروفيسور سكيدمور، الذي أدرجته جامعته كخبير في الشؤون المالية واقتصاديات الكوارث الطبيعية، أن الرقم كان “بعد إزالة الوفيات التي ربما حدثت بغض النظر عن التطعيم”.

ممولة الدراسة

ومولت الدراسة كاثرين أوستن فيتس. وسجلت امرأة تحمل الاسم نفسه – مساعد وزير الإسكان والتنمية الحضرية السابق في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش – مقابلة مطولة كجزء من فيلم وثائقي عرض في عام 2021 ” تأمين الكوكب”.

ويطرح الفيلم الذي تبلغ مدته 90 دقيقة عددًا من الادعاءات حول برنامج لقاح كوفيد – 19 وسبب الوباء.

ويزعم مناهضو التطعيم أن الوفيات الناجمة عن اللقاح لم يتم الإبلاغ عنها من قبل السلطات الصحية العالمية وتم إخفاءها على أنها ارتفاع غامض في الوفيات الزائدة.

ودفعت الدراسة، هؤلاء إلى إلى المطالبة بتعليق اللقاحات.

قال البروفيسور سكيدمور نفسه إن المشكلات التي أبلغ عنها المشاركون في الاستطلاع، بما في ذلك الأزمة القلبية والسكتات الدماغية، “تتفق مع وثائق شركة فايزر حول المخاطر المحتملة للقاح كوفيد”.

وأثيرت بعض المخاوف بعد العثور على لقاحات في حالات نادرة للغاية ولكنها خطيرة تؤدي إلى التهاب عضلة القلب والتهاب التامور – التهاب القلب – خاصة بين الشباب.

لكن خبراء القلب البارزين يؤكدون أن غالبية الحالات خفيفة ومؤقتة، وأن الإصابة بالفيروس نفسه يمكن أن تسبب الحالة أيضًا.