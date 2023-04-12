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هاشتاق “٢١ رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللَّهُم بلغّنا ليلة القدر”
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هاشتاق “٢١ رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللَّهُم بلغّنا ليلة القدر”

هاشتاق “٢١ رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللَّهُم بلغّنا ليلة القدر”

هاشتاق “٢١ رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللَّهُم بلغّنا ليلة القدر”
١٢:٠٥:١٧ م، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “٢١ رمضان” الترند في المملكة، صباح اليوم الأربعاء، وهو أول أيام العشر الأواخر من الشهر الكريم.

وأمس أدى ملايين المصلين صلاة التراويح والتهجد في أول ليالي الأيام العشر، آملين من الله أن يدركوا ليلة القدر فيها.

وقال مغرد: اللَّهُم إني أسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وسعة في الرزق، ونسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللَّهُم بلغّنا ليلة القدر، واجعلنا من عتقائك من النار، وأدخلنا بفضلك جنات النعيم.

حُسن الصيام والختام

وأضاف آخر: اللهُم إني اسألك حُسن الصيام وحُسن الختام، ولا تجعلنا الخاسرين في رمضان، اللهُم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة ثم المغفرة ثم العتق من النار.

وتابع مغرد ثالث قائلاً: اللهُم أحسن عاقبتنا في الأمور كلّها.. وأجرنا من خزي الدُنيا وعذاب الآخرة. اللهُم أحينا مُسلمين. وتوفنا مُسلمين. وألحقنا بالصالحين”.

وقال مغرد رابع: اللهم إن لم أحسن في دُعائي فأنت أعلم بحاجتي، وإن قصرت فأنت سُبحانك تعلم غاياتي، ولا يخفى عليك شيء من أحوالي. اللهم بشرني بما يسرني وأنت خير المبشرين، اللهم ما قسمت في ليلة القدر من خير وصحة وسعة رزق واستجابة دعاء فاجعل لنا أوفر الحظ والنصيب”.

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