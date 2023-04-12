عمل أحدهم بتوصيل البيتزا.. أغنى 5 مليارديرات تحت سن الثلاثين في 2023

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تضمنت قائمة مجلة فوربس الأمريكية في تصنيفها السنوي لأثرياء العالم عام 2023، نحو 2640 مليارديرًا، مقارنة بقائمة العام الماضي التي ضمت 2668 مليارديرًا.

15 شابًا مليارديرًا

وتشمل القائمة 15 شابًا تتعدى ثرواتهم المليار دولار وأعمارهم لم تتجاوز الـ30 بعد، مقارنة بـ30 اسمًا في قائمة العام الماضي

ومن بين الـ15 مليارديرا، ورث 11 منهم ثرواتهم، و4 فقط منهم من رواد الأعمال العصاميين

يبلغ إجمالي ثروة هؤلاء الشباب الـ15 نحو 64 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 10 مليارات دولار عن عام 2022. وتمثل ثرواتهم مجتمعين 0.6% فقط من أثرياء العالم

وجاء ترتيب أصغر 5 مليارديرات في العالم بعمر 30 عامًا أو أقل كما يلي:

مارك ماتشيتز

30 عامًا.

النمسا.

تبلغ ثروته 34.7 مليار دولار.

اكتسب مارك ثروته من شركة ريد بُل (Red Bull) العالمية المنتجة لمشروبات الطاقة. ورث مارك 49% من الشركة بعد وفاة والده، وهو حاليًا يسهم في إدارة الشركة.

غوستاف ماغنار ويتزو

29 عامًا.

النرويج.

تبلغ ثروته 2.7 مليار دولار.

يمتلك غوستاف ما يقرب من نصف شركة تربية الأسماك سالمار إيه إس إيه (SalMar ASA)، وتعرف الشركة بتربية أسماك السلمون.

وورث غوستاف الشركة عن والده ولا يقوم بأي دور تشغيلي في الشركة حاليًا، ويعمل مستثمرًا في مجال العقارات والتكنولوجيا الناشئة.

ميشال سترناد

30 عامًا.

التشيك.

تبلغ ثروته 2 مليار دولار.

اكتسب ثروته من تجارة الأسلحة. تعد شركته من أكبر موردي الذخيرة والمعدات الحربية للجيش الأوكراني.

وبلغت مبيعات شركته 620 مليون دولار في النصف الأول من عام 2022. وورث الشركة بالكامل عن والده ويديرها حاليا بنفسه

بالمر لوكي

30 عامًا.

أمريكي.

تبلغ صافي ثروته 1.7 مليار دولار.

يعد لوكي رائد أعمال بارزا، أسس شركة أوكولس (Oculus) لصناعة سماعات الواقع الافتراضي وباعها لشركة فيسبوك مقابل ملياري دولار عام 2014.

جمعت شركته الناشئة أندوريل (Anduril) للتكنولوجيا الدفاعية 1.5 مليار دولار بتقييم 8.5 مليارات دولار ديسمبر.

يُعد من أكبر موردي الطائرات المسيرة ومنتجات المراقبة لوزارة الدفاع الأميركية، وتنتج شركته أنظمة دفاعية إلكترونية

بن فرانسيس

30 عامًا.

بريطاني.

صافي ثروته 1.2 مليار دولار

عمل في توصيل طلبات البيتزا في صغره، ثم قرر تأسيس شركة ناشئة للملابس الرياضية تحمل اسم جيم شارك (Gymshark) عام 2012، وكان يبلغ 19 عامًا حينها.

قام بتصنيع قطع ملابس شركته الأولى في مرآب والديه في مدينة برمنجهام.

جذب المؤثرين في رفع الأثقال للترويج لعلامته التجارية ولاقت نجاحًا باهرًا.

بلغت مبيعات شركته أكثر من 500 مليون دولار عام 2021.

ويبلغ متوسط عمر المليارديرات على قائمة فوربس لأثرياء العالم لعام 2023 نحو 65 عامًا، وأكبر المليارديرات سنًا هو رجل الأعمال البارز في مجال التأمين جورج جوزيف، البالغ من العمر 101 عام.