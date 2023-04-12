شاهد.. انهيار واجهة مبنى في بريدة بسبب شدة الرياح

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، انهيار واجهة مبنى بسبب الرياح الشديدة في بريدة.

وكشف المقطع عن انهيار جدران واجهة المبنى فوق عدد من المركبات المتوقفة، مما أسفر عن تضررها بشكل كبير.

وقال موثق المقطع: “الهواء تسبب في سقوط جدران المبنى، وليس صاعقة”.

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توقعات “الأرصاد”

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس أمس، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والقصيم، وحائل، والجوف، والحدود الشمالية.

وتكون متوسطة في مجملها على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، والرياض والمنطقة الشرقية.

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