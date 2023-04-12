من اليوم وحتى الغد.. خبير طقس يُحذر من استمرار الحالة المطرية على هذه المناطق

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حذّر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من أمطار غزيرة خلال الـ 36 ساعة القادمة، من اليوم وحتى ظهر الخميس على مناطق مختلفة.

السحب الممطرة تغطي سماء محافظات الرياض

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه تم رصد عاروض سحابي يتحرك من شرق المنطقة الشمالية، وجنوب حائل نواحي القصيم، ثم حفر الباطن والصمان والكويت.

وأضاف أن السحب الممطرة تتحرك فوق المحافظات الشمالية لمنطقة الرياض الزلفي ثم المجمعة ثم شقراء ثم ثادق ورماح وحريملاء ثم الدرعية فالعاصمة الرياض.

وبين أن السحب تغطي سماء الدوادمي والقويعية والمزاحمية والخرج ثم الحريق وحوطة بني تميم ثم الشرقية تشمل أجزاء من مناطق المدينة ومكة والباحة وعسير ونجران.

أمطار ورياح وسيول وحبات البرد

وأشار إلى أن الأمطار المتوقعة من خفيفة إلى متوسطة، وأحيانًا غزيرة، وحبات برد، مع فرصة جريان السيول على أجزاء منها ورياح مغبرة.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وتوقع أن تكون الحالة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وكشف عن حالة مطرية على المدينة ومكة والباحة وعسير وجازان ونجران كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والقصيم وحائل والرياض والشرقية.

انخفاض في درجات الحرارة

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة .

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