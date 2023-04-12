الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
“الخثلان” يوضح حكم نشر تعبير الرؤى عن ليلة القدر على وسائل التواصل (فيديو)
دراسة: مقتل 280 ألف أمريكي بسبب لقاحات كوفيد
عمل أحدهم بتوصيل البيتزا.. أغنى 5 مليارديرات تحت سن الثلاثين في 2023
شاهد.. انهيار واجهة مبنى في بريدة بسبب شدة الرياح
من اليوم وحتى الغد.. خبير طقس يُحذر من استمرار الحالة المطرية على هذه المناطق
تقويم التعليم توضح حقيقة تأجيل الاختبارات اليوم في المدينة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

من اليوم وحتى الغد.. خبير طقس يُحذر من استمرار الحالة المطرية على هذه المناطق

من اليوم وحتى الغد.. خبير طقس يُحذر من استمرار الحالة المطرية على هذه المناطق

من اليوم وحتى الغد.. خبير طقس يُحذر من استمرار الحالة المطرية على هذه المناطق
١١:٢٥:٣٠ ص، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

حذّر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من أمطار غزيرة خلال الـ 36 ساعة القادمة، من اليوم وحتى ظهر الخميس على مناطق مختلفة.

السحب الممطرة تغطي سماء محافظات الرياض

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه تم رصد عاروض سحابي يتحرك من شرق المنطقة الشمالية، وجنوب حائل نواحي القصيم، ثم حفر الباطن والصمان والكويت.

الصورة

وأضاف أن السحب الممطرة تتحرك فوق المحافظات الشمالية لمنطقة الرياض الزلفي ثم المجمعة ثم شقراء ثم ثادق ورماح وحريملاء ثم الدرعية فالعاصمة الرياض.

وبين أن السحب تغطي سماء الدوادمي والقويعية والمزاحمية والخرج ثم الحريق وحوطة بني تميم ثم الشرقية تشمل أجزاء من مناطق المدينة ومكة والباحة وعسير ونجران.

أمطار ورياح وسيول وحبات البرد

وأشار إلى أن الأمطار المتوقعة من خفيفة إلى متوسطة، وأحيانًا غزيرة، وحبات برد، مع فرصة جريان السيول على أجزاء منها ورياح مغبرة.

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول.

الصورة

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

وتوقع أن تكون الحالة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وكشف عن حالة مطرية على المدينة ومكة والباحة وعسير وجازان ونجران كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والقصيم وحائل والرياض والشرقية.

انخفاض في درجات الحرارة

 في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي تبوك والجوف، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة .

اقرأ أيضًا:

 “الأرصاد” يتوقع أمطارًا وسيولاً ورياحًا مغبّرة على جميع مناطق المملكة

الصورة

 

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أخبار الطقس الأرصاد الجوية الحالة المطرية الحصيني الرياض السيول الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة اليوم طقس

مواد ذات صلة

المزيد
التأمينات الاجتماعية: يحق للوريث الجمع بين المعاش والدخل بهذا الشرط

التأمينات الاجتماعية: يحق للوريث الجمع بين المعاش والدخل بهذا الشرط

١٠:٥١ ص، الأربعاء، ١٤ ديسمبر ٢٠٢٢
4 أسباب محتملة لاحمرار الوجه عند الشعور بالخجل

4 أسباب محتملة لاحمرار الوجه عند الشعور بالخجل

٠٨:٠٠ ص، الأربعاء، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
تبوك.. ملثم يسرق 72 ألف ريال من مطعم شهير بالتواطؤ مع المشرف

تبوك.. ملثم يسرق 72 ألف ريال من مطعم شهير بالتواطؤ مع المشرف

٠٣:٠٢ م، الأحد، ١٧ يناير ٢٠١٦
إغلاق 7 مطابخ للولائم واستبعاد 67 عاملاً بالرياض (صور)

إغلاق 7 مطابخ للولائم واستبعاد 67 عاملاً بالرياض (صور)

٠٣:٢٢ م، السبت، ٠٩ يناير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *