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حساب المواطن للمستفيدين: يجب عليكم مراجعة البنك فورًا في هذه الحالة
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حساب المواطن للمستفيدين: يجب عليكم مراجعة البنك فورًا في هذه الحالة

حساب المواطن للمستفيدين: يجب عليكم مراجعة البنك فورًا في هذه الحالة

حساب المواطن للمستفيدين: يجب عليكم مراجعة البنك فورًا في هذه الحالة
١٠:٤٤:٣٢ ص، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

طالب حساب المواطن، المستفيدين الذين لم يتم إيداع الدعم في حسابهم البنكي بمراجعة البنك على الفور.

جاء ذلك في رد على استفسار لأحد المستفيدين يقول إنه لم يحصل على الدفعة الجديدة من حساب الموطن – دعم شهر إبريل، وذلك بعد أن ظهرت في حسابه عبارة “حالة الدفعة تحت الإجراء للصرف”.

وحددت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”، الإجراءات الواجب اتباعها في تلك الحالة.

-يرجى مراجعة البنك والتأكد من عدم إيداع الدفعة.

-في حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع.

-اختيار نوع الطلب الرئيس “المدفوعات”.

-نوع الطلب الفرعي “لم يتم استلام الدفعة” من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وأودع حساب المواطن، الدفعة 65 – دفعة إبريل في حسابات المستفيدين يوم الاثنين، والتي تضمنت صرف الدعم الإضافي، الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان عبدالعزيز بتمديده لمدة أربعة أشهر إضافية.

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الدعم الإضافي

وفي الرابع من يوليو 2022، صدر توجيه ملكي بتخصيص مبلغ 20 مليار ريال منها ثمانية مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج “حساب المواطن” لنهاية العام المالي 2022.

على ضوء القرار الذي يستهدف التخفيف عن كاهل المواطن، تم إعادة فتح التسجيل مجددًا في برنامج “حساب المواطن.

وفي يناير 2023، تم تمديد الدعم الإضافي لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى شهر مارس.

وكان من المقرر التوقف عن صرف الدعم الإضافي ابتداءً من هذا الشهر، إلا أنه مع إيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن، وجه خادم الحرمين بتمديده.

وسيتواصل تقديم الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين منه لمدة أربعة أشهر، وحتى دفعة يوليو المقبل، إلى جانب إعادة فتح التسجيل به وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.

كم الدعم الإضافي؟

يتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن كما يلي:

-إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.

-كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.

-التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.

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حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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