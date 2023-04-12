خدمة اليوم.. 4 خطوات للموافقة على دروس خصوصية واعتماد مستحقاتها المالية

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، اليوم الأربعاء، لقرائها الكرام، أهم وأيسر خطوات الموافقة على دروس خصوصية واعتماد مستحقاتها المالية.

خطوات الموافقة على دروس خصوصية

وأوضحت وزارة التعليم أنها تقدم هذه الخدمة الإلكترونية لتمكين الطالب المبتعث من طلب الحصول على دروس خصوصية، عن طريق هذه الخطوات:

الخطوات

1 – ادخل إلى النظام.

2 – سجل الدخول إلى حساب الطالب.

3 – اذهب إلى قائمة الخدمات الدراسية.

4 – اختر خدمة طلب دروس خصوصية.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

التواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 19996″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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