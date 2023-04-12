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زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوبي الفلبين
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زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوبي الفلبين

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوبي الفلبين

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوبي الفلبين
١٠:٠٨:٢٢ ص، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة دافاو أورينتال، جنوبي الفلبين.

زلزال الفلبين على عمق 59 كيلومترًا

وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 145 كيلومترًا من منطقة جوفيرنور جينيروسو، الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 59 كيلومترًا.

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لا خسائر بشرية أو مادية

ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

زلزالان يضربان جزيرة بالي الإندونيسية

وأمس الثلاثاء، ضرب زلزالان متتاليان بقوة 5.6 و5 درجات على مقياس ريختر، الجزء الجنوبي من جزيرة بالي الإندونيسية.

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توقيت الزلزالين

ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية (BMKG)، وقع الزلزالان ما بين الساعة 07:36 – 07:37 على التوالي ( 03:36 – 03:37 بتوقيت موسكو)، على بعد 86 كلم جنوب مدينة دينباسار.

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موقع الزلزالين

وأوضحت الوكالة عبر “تويتر” أن الزلزالين وقعا في البحر على عمق يتراوح ما بين 10 و13 كلم على التوالي.

ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار، واستبعدت الوكالة احتمال وقوع تسونامي كرد فعل على الزلزالين.

الكلمات الدلالية:
البراكين الزلازل الفلبين خسائر بشرية خسائر مادية زلزال

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