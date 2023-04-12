عاجل.. تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري تتجاوز النصف مليار ريال

تواصل – فريق التحرير:

بعد يوم ونصف فقط من إطلاقها عبر منصة إحسان، تجاوز، اليوم الأربعاء، مجموع تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة حاجز النصف مليار ريال.

ودشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، الحملة مساء الاثنين، بتبرعين سخيين.

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تبرعات الحملة تتجاوز حاجز النصف مليار ريال

وبلغ مجموع تبرعات الحملة حتى اليوم 501 مليار ريال، و199 ألفًا، و939 ريالاً.

وشهدت الحملة إقبالاً واسعًا من المتبرعين خلال الساعات الأولى من انطلاقها من الأفراد والشركات والمصارف والمانحين والموسرين.

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استمرار الحملة حتى نهاية رمضان

وستواصل الحملة جهودها في استقبال التبرعات من مختلف مناطق المملكة حتى نهاية شهر رمضان المبارك عبر تطبيق وموقع المنصة (اضغط هنا)، ومركز اتصال المُحسنين عبر الرقم 8001247000.

وتخصص التبرعات لستة مسارات في منصة إحسان تشمل المجالات: التعليمية، والاجتماعية، والصحية، والدينية، والغذائية، والسكنية.

وتُعد المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” الوجهة الأولى للتبرعات الموثوقة في المملكة، باعتبارها منصة خيرية تضمن للمتبرع الشفافية وتتيح للمُحسنين فرص تبرع متنوعة يتم تحديثها بشكل يومي.

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