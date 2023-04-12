بهدف تطوير البنية التحتية.. تخصيص خدمات 6 منافذ برية

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تعكف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص والقطاع الخاص على تخصيص خدمات 6 منافذ برية.

6 منافذ برية في 4 دول

وتشمل هذه المنافذ: على الحدود مع الكويت (الخفجي)، والإمارات (البطحاء)، واليمن (الوديعة)، و3 منافذ مع الأردن (الحديثة، حالة عمار، الدرة).

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أهداف المشروع

– تطوير المرافق والبنية التحتية.

– رفع مستوى الأداء، وذلك من خلال عقود للخصخصة تمتد إلى 23 عاماً.

– صيانة معدات الفحص والتفتيش.

– تطوير البنية التحتية في المنطقة غير الجمركية بعرعر، من خلال إنشاء مرافق داعمة لتصبح منطقة لوجستية، مثل المستودعات ومحطات الوقود ومواقف السيارات والشاحنات ومحال البيع بالتجزئة، ووحدات التصنيع الخفيفة، بالإضافة إلى سكن خاص بالعاملين في المنفذ.

– إنشاء وتشغيل محطة طاقة شمسية في منفذ الربع الخالي البري تشمل تمويل وشراء وتركيب الألواح الشمسية والمحولات، وجميع المعدات المساعدة اللازمة، وربط المحطة بالشبكات الكهربائية الموجودة بالمنفذ البري.

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تطوير المركز الوطني للوسائل الحية

وطرحت الهيئة تطوير المركز الوطني للوسائل الحية الذي سيوفر مقرًا لتدريب وحدات الوسائل الحية وتوسيع القدرات التدريبية لها إلى 300 كلب بوليسي سنويًا وتطوير المستودعات لتخزين البضائع المصادرة.

خصخصة خدمات 6 منافذ برية.

تطوير البنية التحتية.

إنشاء مستودعات للتخزين.

تطوير المركز الوطني للوسائل الحية.

إنشاء مواقف للسيارات والشاحنات ومحال تجزئة.

ملامح مشروع تطوير المنافذ الجمركية.

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