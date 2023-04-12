منها المشاهدة دون إنترنت.. أهم المزايا الجديدة للمشتركين في يوتيوب بريميوم

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مزايا حصرية للمشتركين أضافتها يوتيوب بريميوم مقابل اشتراك شهري، تضمن للمشترك سهولة مشاهدة مقاطع الفيديو واستكمالها عبر الأجهزة المختلفة للمستخدمين.

وقال يوتيوب بريميوم أنها تهدف من خلال المميزات الجديدة إلى:

منح أكثر من 80 مليون مستخدم من المشتركين أقصى استفادة ممكنة.

مشاهدة الفيديوهات دون إعلانات.

حفظ الفيديوهات لمشاهدتها لاحقًا دون إنترنت.

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أهم المزايا الجديدة للمشتركين في يوتيوب بريميوم

وهذه أبرز المزايا الجديدة التي أعلنت عنها للمشتركين في خدمة يوتيوب بريميوم:

إضافة مقاطع الفيديو لقائمة الانتظار

يمكن للمستخدم عند استخدام Youtube من خلال الهواتف الذكية أو أجهزة التابلت، إضافة مقاطع الفيديو في قائمة الانتظارQueue، مما يتيح لهم تجهيز قائمة للاستماع في أثناء التنقل وإضافة مقاطع فيديو متنوعة للتشغيل تباعًا وفقا لما يناسبهم.

استكمال مشاهدة فيديوهات يوتيوب عبر الأجهزة المختلفة

وخي ميزة جديدة تتيح للمشتركين إمكانية استكمال المشاهدة من الأجهزة المختلفة، سواء أندرويد أو iOS (أيفون وآيباد) أو موقع يوتيوب على الويب، بحيث يمكن للمستخدم استكمال ما يشاهده أثناء العودة من العمل إلى المنزل من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص به في المنزل أو أي جهاز آخر لديه.

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مشاهدة المحتوى مع الأصدقاء

يستطيع المشتركون في يوتيوب بريميوم مشاهدة مقاطع الفيديو من أفضل قنوات يوتيوب مع الأصدقاء مباشرة عبر أجهزة أندرويد، وذلك من خلال دعم ميزة Live Sharing لمشاركة المحتوى مع الآخرين من خلال تطبيق جوجل ميت الذي يعتبر من أفضل تطبيقات الاجتماعات، مع إمكانية مشاهدة الآخرين للمحتوى معا حتى المستخدمين غير المشتركين.

تحميل فيديوهات يوتيوب للمشاهدة دون إنترنت

وتضيف المزايا الجديدة للمشتركين في يوتيوب بريميوم ميزة التنزيلات الذكية Smart Downloads، والتي توفر تبويبًا يتضمن مقترحات لمقاطع فيديو يمكن تحميلها للمشاهدة لاحقًا دون الحاجة لوجود اتصال بالإنترنت، مما يسهل المشاهدة أيضًا في أثناء التنقل أو السفر.

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جودة أفضل لمشاهدة الفيديوهات

كما تقدم المميزات الجديدة للمشتركين في يوتيوب بريميوم أيضًا جودة أفضل لمشاهدة مقاطع الفيديو بدقة 1080p عبر أجهزة iOS وقريبًا عبر موقع يوتيوب على الويب، وهي الميزة التي توفر نسخة معززة من دقة 1080p توفر تفاصيل أكثر مع صورة أكثر حدة ووضوحًا، وهو ما تقول Youtube أنها يعزز تجربة المشاهدة خصوصًا في مقاطع الحركة السريعة مثل فيديوهات الألعاب وغيرها.

إزالة الإعلانات المزعجة

ويوفر الاشتراك في يوتيوب بريميوم ميزة مهمة لمستخدمي يوتيوب، وهي إزالة الإعلانات المزعجة التي تعتبر من أبرز عيوب مشاهدة المحتوى عبر يوتيوب، سواء من خلال الهاتف أو الكمبيوتر أو حتى أجهزة التلفزيون.