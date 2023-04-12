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تقلل العطش.. أفضل 7 فواكه يجب على الصائم تناولها في رمضان
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تقلل العطش.. أفضل 7 فواكه يجب على الصائم تناولها في رمضان

تقلل العطش.. أفضل 7 فواكه يجب على الصائم تناولها في رمضان

تقلل العطش.. أفضل 7 فواكه يجب على الصائم تناولها في رمضان
٠٨:٠٩:٤٩ ص، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تتميز الفواكه بالعديد من الفوائد المهمة للجسم، وهي ضرورية للصائم خلال شهر رمضان لما لها من فوائد كثيرة على الجسم.

وتحتوي الفواكه على المعادن والفيتامينات اللازمة، وبالتالي يجب توزيع أوقات تناولها بين وجبتي الإفطار والسحور، مع معرفة النوع الأنسب لكل مائدة، حتى تتحقق الفائدة المرجوة.

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أهم فوائد الفواكه للصائم

  • تمنح الجسم الترطيب الدائم، والتخلص من الإرهاق التام الذي يصيب الصائم بعد تناول وجبة الإفطار.
  • تعويض الجسم بما يحتاج إليه من الماء الذي يفقده في نهار رمضان.
  • مد الجسم بما يحتاج إليه من سكريات.
  • تحمل الجوع والعطش خلال الصيام.
  • تقوية الجهاز المناعي والحماية من الأمراض المعدية والطفيلية التي تصيب الصائم نتيجة قلة تناول الطعام.

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أفضل الفواكه في رمضان

البطيخ

يحتوي على أكثر من 95 بالمئة من مكوناته من الماء ويساعد في تقليل الشعور بالعطش أثناء فترة النهار.

البرتقال

من الفواكه المفيد تناولها بعد مرور فترة من تناول وجبة الإفطار، ويحتوي على معادن مثل البوتاسيوم والمغنسيوم والكالسيوم والتي تساعد في إمداد الجسم بالطاقة والحيوية.

العنب

يحتوي على نسبة 80 بالمئة من الماء ويشعر الصائم بالارتواء، كما يعتبر من مضادات الأكسدة ويحمي من انخفاض ضغط الدم.

التين الطازج أو المجفف

غني بالألياف الغذائية، والتي لها دور كبير في تليين الفضلات وتحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك أو معالجته، والوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي بشكل عام.

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أفضل الفواكه في السّحور

التمر

يحتوي على عدد كبير من المعادن والفيتامينات التي تساعد في تقليل الإجهاد والتقوية على الصيام.

الموز

من أفضل الفواكه المفيدة للقلب وضغط الدم بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من البوتاسيوم، ويساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم.

الأفوكادو

غني بالألياف والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم كالبوتاسيوم، والماغنسيوم، وحمض الفوليك، وفيتامين سي وك.

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