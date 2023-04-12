الصين تتصدر.. تعرف على مبيعات المركبات الكهربائية في 10 سنوات

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زادت مبيعات المركبات الكهربائية في الأسواق خلال السنوات العشر الأخيرة، واستطاعت أن تحتل جزءًا يتزايد كل عام من حصة مركبات الاحتراق.

وتعمل المركبات الكهربائية على زيادة حصتها في السوق، فيما بلغت مبيعات مركبات الاحتراق ذروتها في عام 2017، عند 86 مليون سيارة.

ونمت الحصة السوقية للمركبات الكهربائية خلال الـ10 سنوات الماضية وفقًا لبيانات “visualcapitalist”.

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2013

سجلت مبيعات المركبات الكهربائية العالمية، 206 آلاف سيارة وهي تمثل 0.2% من إجمالي مبيعات المركبات في السوق.

2014

بلغت المبيعات 320 ألفًا بنسبة 0.4%.

2015

وصلت المبيعات إلى 543 ألف مركبة كهربائية، بنسبة 0.6%.

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2016

سجلت المبيعات العالمية للمركبات الكهربائية نحو 791 ألفًا بنسبة 0.9%.

2017

طفرة في مبيعات المركبات الكهربائية حيث وصلت نحو 1.262 مليون مركبة كهربائية بنسبة 1.3%.

2018

سجلت المبيعات طفرة أكبر، حيث حققت نحو 2.082 مليون، بنسبة 2.2%.

2019

وصلت المبيعات إلى 2.276 مليون مركبة بنسبة 2.5%.

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2020

زادت مبيعات المركبات الكهربائية بنحو مليون مركبة عن العام السابق، وسجلت نحو 3.244 مليون مركبة، بنسبة 4.2%.

وفي عام 2021 تضاعفت مبيعات المركبات الكهربائية عن عام 2020، حيث وصلت إلى 6.768 مليون مركبة بنسبة 8.3%.

2022

سجلت نحو 10.522 مليون مركبة، بنسبة 13% من إجمالي مبيعات المركبات عالميًا.

وتؤكد الأرقام أن مبيعات المركبات الكهربائية قد انتعشت بالفعل في عام 2019، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الإعانات الحكومية المختلفة وقائمة متزايدة من الطرز للاختيار من بينها.

أضف إلى ذلك نطاقات المركبات الكهربائية، التي كانت ذات يوم عاملاً مقيدً رئيسًا، أصبحت أيضًا أقل أهمية مع تحسن تكنولوجيا البطاريات وإتاحة المزيد من محطات الشحن.

الصين تتصدر

وتتصدر الصين، أكبر سوق للسيارات، دول العالم من حيث تبني السيارات الكهربائية. واعتبارًا من عام 2022، أصبحت سيارة كهربائية واحدة من بين كل 4 سيارات جديدة تُباع في البلاد.

تمر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمرحلة انتقالية أبطأ، لكن يجب أن تلحق بالركب بفضل الإعانات الحكومية والتخلص التدريجي المخطط من مركبات الوقود الأحفوري.