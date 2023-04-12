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فجر اليوم.. برق ورعد وهطول أمطار شرق ينبع النخل (فيديو)
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فجر اليوم.. برق ورعد وهطول أمطار شرق ينبع النخل (فيديو)

فجر اليوم.. برق ورعد وهطول أمطار شرق ينبع النخل (فيديو)

فجر اليوم.. برق ورعد وهطول أمطار شرق ينبع النخل (فيديو)
٠٦:٣١:٠٧ ص، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق حالة من التقلبات الجوية شرق ينبع النخل بمنطقة المدينة المنورة فجر اليوم الأربعاء.

ووثق المقطع حالة البرق والرعد وهطول أمطار شرق ينبع النخل، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

أمطار رعدية وبرد وسيول

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على عدة مناطق، بمشيئة الله.

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وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتكون متوسطة في مجملها على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض والمنطقة الشرقية.

أتربة مثارة وغبار

في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من الحدود الشمالية و الجوف.

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الكلمات الدلالية:
الأرصاد البرق الرعد طقس المدينة ينبع النخل

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