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“سنقلب كل حجر”.. وزير الدفاع الأمريكي يتوعد بعد تسريب وثائق سرية
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“سنقلب كل حجر”.. وزير الدفاع الأمريكي يتوعد بعد تسريب وثائق سرية

“سنقلب كل حجر”.. وزير الدفاع الأمريكي يتوعد بعد تسريب وثائق سرية

“سنقلب كل حجر”.. وزير الدفاع الأمريكي يتوعد بعد تسريب وثائق سرية
٠٦:٢٨:٥٥ ص، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

“سنواصل التحقيق ونقلب كل حجر حتى نعرف مصدر هذا ومداه”.. هكذا بدأ وزير الدفاع الأمريكي حديثه، تعليقا على تسريب وثائق سرية تخص الحرب في أوكرانيا.

مواصلة التحقيق

وتعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمس الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة ستواصل التحقيق في التسريب المزعوم في الآونة الأخيرة لوثائق سرية “حتى تعرف مصدره“.

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أكبر عملية تسريبات لوثائق سرية تشهدها حرب روسيا وأوكرانيا

عبر تويتر وتليجرام

وتسربت الوثائق، يوم الجمعة الماضي، على تويتر وتيلجرام وDiscord ومنصة 4Chan، فيما أظهرت الوثيقة في المنصة الأخيرة خريطة مدينة باخموت والوضع الحربي فيها بالتفصيل.

وحسب “نيويورك تايمز”، قال مسؤول إن التسريبات الحربية شديدة السرية كانت تنشر بتدفق بسيط لكن بشكل ثابت دون انقطاع على وسائل التواصل.

اتهامات متبادلة

ومن جانبه، قال كايل والتر، رئيس شركة Logically البريطانية للأبحاث التي تتعقب المعلومات المضللة بأن حرب روسيا وأوكرانيا شهدت أكبر عملية تسريبات لوثائق سرية من أي حرب سابقة.

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