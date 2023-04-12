ريان جديد بالمغرب.. بئر تنهار فوق رأس شاب (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تكررت مأساة الطفل ريان المغربي، الذي كان حديث العالم منذ فترة، حيث انهارت بئر فوق شاب عمره 37 عاما في إقليم زاكورة جنوبي المغرب.

مأساة الطفل ريان

وأعاد الحادث الجديد، إلى الأذهان، مأساة الطفل ريان الذي توفي عن عمر 5 سنوات، بعد سقوطه داخل بئر في إقليم شفشاون شمالي المغرب، في فبراير من العام الماضي، حسب “سكاي نيوز عربية”.

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عملية إنقاذ الشاب

وتشارك في أعمال الإنقاذ فرق من السلطة المحلية والوقاية المدنية والدرك الملكي المغربي ومتطوعين من السكان، بهدف إزالة الأتربة المنهارة وتوسيع مكان الحفر، وبينما لم ترد معلومات حول احتمال نجاة الشاب، لكن فرق الإنقاذ لا تزال متمسكة بالأمل في إنقاذه.

وتواصل العمل لنحو 9 ساعات من أجل إنقاذ الرجل، علما أن أعمال الحفر في البئر وصلت إلى عمق 12 مترا، حسبما أفادت به تقارير محلية.

وقال موقع “هسبريس” الإخباري إن أشغال الحفر الجارية لإنقاذ الرجل توقفت بعد انهيار مفاجئ للبئر.