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منها جوجل وأمازون.. شركات عملاقة تدفع الموظفين للاستقالة
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منها جوجل وأمازون.. شركات عملاقة تدفع الموظفين للاستقالة

منها جوجل وأمازون.. شركات عملاقة تدفع الموظفين للاستقالة

منها جوجل وأمازون.. شركات عملاقة تدفع الموظفين للاستقالة
٠٦:٢٦:٤١ ص، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

واصلت كبرى شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون عمليات تسريح الموظفين بل ودفعهم لتقديم الاستقالة دفعاً.

ومن ضمن هذه الشركات ميتا وأمازون وغوغل، كما قامت 570 شركة تكنولوجية كبيرة بتسريح 168،918 موظفاً منذ بداية العام.

دفع الموظفين للاستقالة

وفي بعض البلدان الأوروبية، لا تستطيع الشركات فصل الموظفين دون مناقشة الأمر مع الهيئات والمجالس المحلية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الموظفين.

ويتعين على الشركات قانوناً التشاور مع هذه المجالس قبل تنفيذ عمليات التسريح، والتي تنطوي على عملية قد تستغرق وقتاً طويلاً لجمع البيانات والمناقشات وخيار الاستئناف”.

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في سياق متصل، تسعى غوغل للحصول على المساعدة من هذه المجموعات في فرنسا وألمانيا لحل مشكلات تسريح العمال.

وبحسب ما ورد طلبت Alphabet Inc، الشركة الأم لشركة غوغل، من الموظفين الاستقالة طواعية والحصول على حزم إنهاء خدمة جيدة في فرنسا.

إلى جانب ذلك، تقدم أمازون أيضاً حزمة إنهاء الخدمة لمدة عام واحد لبعض كبار المديرين الذين يتمتعون بخبرة تتراوح بين 5 و 8 سنوات إذا استقالوا طواعية. كما يعرض عملاق التجارة الإلكترونية إجازة للموظفين المغادرين حتى يمكن استثمار أسهمهم ودفعها كمكافآت”.

إنهاء الخدمة السرية

بينما تقوم أمازون بفصل الموظفين الذين هم في فترات اختبارهم وتعرض عليهم خيار الاستقالة طواعية.

وبشكل منفصل، تخطط غوغل لخفض 500 من قوتها العاملة في المملكة المتحدة. وسيتم تقديم حزم إنهاء الخدمة السرية لهؤلاء الموظفين.

وخلال الأسبوع الماضي، قامت أمازون بتسريح حوالي 100 موظف في أقسام ألعاب الفيديو التابعة لها كجزء من التخفيضات الأوسع نطاقاً، مما أثر على العاملين في Prime Gaming و Game Growth واستوديو الشركة في سان دييغو.

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الكلمات الدلالية:
أمازون الاستقالة جوجل شركات التكنولوجيا شركات عملاقة

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