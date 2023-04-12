تقويم التعليم تعلن عن فتح باب التوظيف في مختلف مناطق المملكة

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب “مراكز قياس” عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها بدوام جزئي، ودوام كامل، لحملة كافة المؤهلات والتخصصات في مختلف مناطق المملكة على النحو التالي:

وظائف بدوام كامل:

– أخصائي عقود ومناقصات

– مدير إدارة المتابعة وعلاقات الموردين

– مشرف مخاطر الأمن السيبراني

– إحصائي

– أخصائي عمليات اعتماد

التخصصات المطلوبة للوظائف بدوام كامل:

– اللغة الإنجليزية

– إدارة الأعمال

– الإدارة العامة

– العلاقات العامة

– القانون

– الأنظمة

– الحاسب الآلي

– علوم الحاسب

– تقنية المعلومات

– هندسة الحاسب

– هندسة البرمجيات

– الأمن السيبراني

– أمن المعلومات

– الإحصاء

– بحوث العمليات

– الرياضيات

– الأساليب الكمية

– كافة التخصصات الأخرى

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وظائف بدوام جزئي:

متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة في كل من:

– الرياض

– مكة المكرمة

– المدينة المنورة

– جدة

– الطائف

– الدمام

– شقراء

– رفحاء

– الخفجي

– تيماء

– نجران

– جازان

– القريات

– تربة

– تثليث

– الخرمة

– يدمة

– رنية

– المهد

– العلا

– شرورة

التخصصات المطلوبة للوظائف بدوام جزئي:

الثانوية والدبلوم والبكالوريوس – كافة التخصصات مطلوبة (الأفضلية لحملة البكالوريوس).

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: إضغط هنا