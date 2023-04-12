الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
تقويم التعليم تعلن عن فتح باب التوظيف في مختلف مناطق المملكة
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تقويم التعليم تعلن عن فتح باب التوظيف في مختلف مناطق المملكة

تقويم التعليم تعلن عن فتح باب التوظيف في مختلف مناطق المملكة

تقويم التعليم تعلن عن فتح باب التوظيف في مختلف مناطق المملكة
٠٦:١٦:١٠ ص، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب “مراكز قياس” عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها بدوام جزئي، ودوام كامل، لحملة كافة المؤهلات والتخصصات في مختلف مناطق المملكة على النحو التالي:

وظائف بدوام كامل:

– أخصائي عقود ومناقصات
– مدير إدارة المتابعة وعلاقات الموردين
– مشرف مخاطر الأمن السيبراني
– إحصائي
– أخصائي عمليات اعتماد

التخصصات المطلوبة للوظائف بدوام كامل:

– اللغة الإنجليزية
– إدارة الأعمال
– الإدارة العامة
– العلاقات العامة
– القانون
– الأنظمة
– الحاسب الآلي
– علوم الحاسب
– تقنية المعلومات
– هندسة الحاسب
– هندسة البرمجيات
– الأمن السيبراني
– أمن المعلومات
– الإحصاء
– بحوث العمليات
– الرياضيات
– الأساليب الكمية
– كافة التخصصات الأخرى

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وظائف بدوام جزئي:

متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة في كل من:

– الرياض
– مكة المكرمة
– المدينة المنورة
– جدة
– الطائف
– الدمام
– شقراء
– رفحاء
– الخفجي
– تيماء
– نجران
– جازان
– القريات
– تربة
– تثليث
– الخرمة
– يدمة
– رنية
– المهد
– العلا
– شرورة

التخصصات المطلوبة للوظائف بدوام جزئي:

الثانوية والدبلوم والبكالوريوس – كافة التخصصات مطلوبة (الأفضلية لحملة البكالوريوس).

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: إضغط هنا

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