تقويم التعليم تعلن عن فتح باب التوظيف في مختلف مناطق المملكة
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب “مراكز قياس” عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها بدوام جزئي، ودوام كامل، لحملة كافة المؤهلات والتخصصات في مختلف مناطق المملكة على النحو التالي:
وظائف بدوام كامل:
– أخصائي عقود ومناقصات
– مدير إدارة المتابعة وعلاقات الموردين
– مشرف مخاطر الأمن السيبراني
– إحصائي
– أخصائي عمليات اعتماد
التخصصات المطلوبة للوظائف بدوام كامل:
– اللغة الإنجليزية
– إدارة الأعمال
– الإدارة العامة
– العلاقات العامة
– القانون
– الأنظمة
– الحاسب الآلي
– علوم الحاسب
– تقنية المعلومات
– هندسة الحاسب
– هندسة البرمجيات
– الأمن السيبراني
– أمن المعلومات
– الإحصاء
– بحوث العمليات
– الرياضيات
– الأساليب الكمية
– كافة التخصصات الأخرى
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وظائف بدوام جزئي:
متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة في كل من:
– الرياض
– مكة المكرمة
– المدينة المنورة
– جدة
– الطائف
– الدمام
– شقراء
– رفحاء
– الخفجي
– تيماء
– نجران
– جازان
– القريات
– تربة
– تثليث
– الخرمة
– يدمة
– رنية
– المهد
– العلا
– شرورة
التخصصات المطلوبة للوظائف بدوام جزئي:
الثانوية والدبلوم والبكالوريوس – كافة التخصصات مطلوبة (الأفضلية لحملة البكالوريوس).
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: إضغط هنا