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مشاهد للبرد والسيل يشق النفود الكبير شمال حائل
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مشاهد للبرد والسيل يشق النفود الكبير شمال حائل

مشاهد للبرد والسيل يشق النفود الكبير شمال حائل

مشاهد للبرد والسيل يشق النفود الكبير شمال حائل
٠٦:٢٦:٣٠ ص، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد للبرد والسيول تشق الرمال والتربة في النفود الكبير شمال حائل، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعله الله أمطار خير وبركة.

أمطار غزيرة وبرد وسيول

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على عدة مناطق.

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وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية وتكون متوسطة في مجملها على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض والمنطقة الشرقية.

رياح نشطة مثيرة للأتربة

في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من الحدود الشمالية و الجوف.

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الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار غزيرة الأرصاد النفود الكبير حائل سيول

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