جمعية إنسان تدشن مشروع “هدية اليتيم” وتؤهل وحدات سكنية للأيتام

تواصل – فريق التحرير:

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج مساء أمس، الحفل السنوي لفرع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “إنسان” بالمحافظة.

حفل جمعية إنسان

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وأعلنت جمعية إنسان، في تغريدات عبر حسابها في “تويتر”، أن محافظ الخرج دشن خلال الحفل مشاريع الجميعة الجديدة في المحافظة “هدية اليتيم، وتأهيل وحدات سكنية للأيتام”.

تكريم الداعمين

وفي ختام الحفل كرم سمو الأمير فهد بن محمد بن سعد الداعمين لبرامج الفرع، والجهات المانحة.

وقدمت الجمعية درعاً تذكارياّ لراعي الحفل تقديراً لدعمه المتواصل للجمعية ورعايته مناسبات فرع إنسان بالمحافظة.

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