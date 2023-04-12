الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
جمعية إنسان تدشن مشروع “هدية اليتيم” وتؤهل وحدات سكنية للأيتام
500 معتكفة بالمسجد الحرام في العشر الأواخر من رمضان
الخيار عنصر أساسي في وجبة السحور.. تعرف على فوائده؟
السيول تجرف شاحنة محملة بالإبل في الحناكية (فيديو متداول)
تلاوة خاشعة للأردني المعتزل “أدهم نابلسي” (فيديو)
ارتفاعه وصل إلى 10 كيلو مترات.. ثوران بركان في روسيا

الرئيسية

 /

وصـول

 /

جمعية إنسان تدشن مشروع “هدية اليتيم” وتؤهل وحدات سكنية للأيتام

جمعية إنسان تدشن مشروع “هدية اليتيم” وتؤهل وحدات سكنية للأيتام

جمعية إنسان تدشن مشروع “هدية اليتيم” وتؤهل وحدات سكنية للأيتام
٠٦:٠٦:٣٧ ص، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج مساء أمس، الحفل السنوي لفرع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام “إنسان” بالمحافظة.

حفل جمعية إنسان

اقرأ أيضا:

“خيرية روضة هباس” تنفذ 20 مشروعًا وبرنامجًا بـ945 ألف ريال

وأعلنت جمعية إنسان، في تغريدات عبر حسابها في “تويتر”، أن محافظ الخرج دشن خلال الحفل مشاريع الجميعة الجديدة في المحافظة “هدية اليتيم، وتأهيل وحدات سكنية للأيتام”.

تكريم الداعمين

وفي ختام الحفل كرم سمو الأمير فهد بن محمد بن سعد الداعمين لبرامج الفرع، والجهات المانحة.

وقدمت الجمعية درعاً تذكارياّ لراعي الحفل تقديراً لدعمه المتواصل للجمعية ورعايته مناسبات فرع إنسان بالمحافظة.

اقرأ أيضا:

في نسختها الأولى.. ثلاث جمعيات أهلية وخيرية تفوز بجائزة “تبوك للعطاء”

الكلمات الدلالية:
الأيتام جمعية إنسان حفل إنسان هدية اليتيم

مواد ذات صلة

المزيد
وفد تعاوني “سراة عبيدة” يزور مكتب الدعوة بحلي

وفد تعاوني “سراة عبيدة” يزور مكتب الدعوة بحلي

١٢:٥٦ ص، الأربعاء، ١٤ يناير ٢٠١٥
«إمام الدعوة» يطلق مسابقة كبرى لغرس الوسطية والاعتدال

«إمام الدعوة» يطلق مسابقة كبرى لغرس الوسطية والاعتدال

١١:١٠ م، السبت، ٢٤ سبتمبر ٢٠١٦
الشيخ الفارس يقدم دورة تدريبية.. عصر اليوم

الشيخ الفارس يقدم دورة تدريبية.. عصر اليوم

١٠:٤٤ ص، الأربعاء، ٣٠ يناير ٢٠١٣
مسلمو روسيا يتبرعون لمشروع مسجد متنقل

مسلمو روسيا يتبرعون لمشروع مسجد متنقل

١٢:١٠ ص، السبت، ١٨ أبريل ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *