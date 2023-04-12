السيول تجرف شاحنة محملة بالإبل في الحناكية (فيديو متداول)

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي شاحنة محملة بالإبل جرفتها السيول.

شاحنة محملة بالإبل:

وبحسب ما تم تداوله فقد أدت السيول التي اجتاحت شرق الحناكية بالمدينة المنورة، إلى انقلاب الشاحنة وبداخلها مجموعة من الإبل.

ويظهر الفيديو قوة السيل، حيث سمع أيضا صوت رجل يردد قائلا: “الله يعوض عليه، أنقذنا الرجال ولكن لن نستطع فعل شيء للجمال”.

سيول كالأنهار بالمدينة:

وأمس الأول الإثنين نتيجة استمرار الحالة المطرية الرمضانية التي تشهدها المملكة، تساقطت ، كميات كبيرة من الأمطار السيلية والبرد على مكة والمدينة والقصيم.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت الأمطار التي أجرت السيول على شوارع وأحياء المدينة وسط أجواء متقلبة ورياح نشطة.

كما أغرقت مياه الأمطار والسيول شوارع وطرقات منطقة مكة المكرمة، مع جريان السيول كالأنهار بمنطقة القصيم.

توقعات الزعاق:

ويعتقد خبراء الطقس أن التغييرات البيئية قادمة إلى هذه المنطقة من العالم، وأنها ستغادر حالتها الصحراوية القاحلة الجافة التي عرفت بها منذ آلاف السنين.

وقال خبير الطقس والأرصاد الجوية خالد الزعاق إن العالم يعيش الآن حقبة زمنية أصبحت فيها التغيرات المناخية حقيقة كونية لا تقبل الجدل، مشدداً على أن هذه التغيرات قادمة لا محالة.

وأضاف أن هذه التغيرات منقسمة إلى قسمين، ستكون في صالح الدول العربية، بينما لها أثر سلبي على الدول الأوروبية وبعض دول آسيا.

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