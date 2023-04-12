الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٢ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
500 معتكفة بالمسجد الحرام في العشر الأواخر من رمضان
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500 معتكفة بالمسجد الحرام في العشر الأواخر من رمضان

500 معتكفة بالمسجد الحرام في العشر الأواخر من رمضان

500 معتكفة بالمسجد الحرام في العشر الأواخر من رمضان
٠٥:٥٤:٤٥ ص، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت مستشار ومساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام، جاهزية مواقع الاعتكاف المخصصة للنساء في المسجد الحرام، وفق الخطة التشغيلية لموسم رمضان المبارك هذا العام ١٤٤٤هـ.

تقديم أرقى الخدمات

وأوضحت المسؤولة الجاهزية الدائمة للمصليات النسائية المخصصة للمعتكفات وتقديم أرقى الخدمات النسائية وأجودها لقاصدات المسجد الحرام خلال الشهر العظيم من تخصيص أكثر من أربعين طبيب وطبيبة على مدار اليوم بكامل كادرهم الطبي وكذلك وجبات متنوعة ووجبات خاصة صحية لذوي ال،مراض المزمنة .

النظافة والتعقيم

كما تشمل الخدمات تطهير وتعقيم وتطييبٍ ونظافة مصلى الاعتكاف بالإضافة إلى تزويد المصليات بماء زمزم المبارك بشكل مستمر مع تواجد الموظفات المؤهلات للتوجيه الديني والإرشاد المكاني حتى تزدان المصليات بأجواء روحانية وإيمانية يسودها الخشوع والطمأنينة.

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توجيهات الرئيس العام

ويأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، في بذل المزيد من الجهود و تقديم كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله –.

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