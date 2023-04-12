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الخيار عنصر أساسي في وجبة السحور.. تعرف على فوائده؟
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الخيار عنصر أساسي في وجبة السحور.. تعرف على فوائده؟

الخيار عنصر أساسي في وجبة السحور.. تعرف على فوائده؟

الخيار عنصر أساسي في وجبة السحور.. تعرف على فوائده؟
٠٥:٤٧:٤٢ ص، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء، كافية لترطب الجسم خلال الصيام، وتجنب الجفاف،.

كما يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامين C والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

صحة الجهاز العصبي

وتساعد هذه العناصر على تحسين صحة الجهاز العصبي والجهاز العضلي، ويحتوي على الألياف الغذائية التي تحسن عملية الهضم، وتساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، حسب “sawtbeirut”.

الأمراض المزمنة

كما يحتوي الخيار على مركبات مضادة للأكسدة؛ ما يساعد على تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة كأمراض القلب والسرطان، ويحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية؛ ما يجعله خياراً صحياً ومناسباً للأشخاص الذين يسعون للحفاظ على وزنهم، بالإضافة لاحتوائه على مواد فعالة تحسن صحة الجلد والشعر.

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مضاد للالتهابات

يساعد الخيار في علاج ومكافحة التهابات المسالك البولية، ووجدت الأبحاث أن الماء في الخيار يساعد على منع تكون الحصى والرمال في المجاري البولية، ويعتبر الخيار أفضل مدر للبول.

كما أن الخيار مفيد في مكافحة التهابات المفاصل والنقرس ويخفف الألم باعتباره مصدر ممتاز للسيليكون، والذي يساعد في تعزيز الأنسجة الضامة.

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