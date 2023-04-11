مكة المكرمة تتصدر مخالفات النقل البري

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تصدرت منطقة مكة المكرمة مخالفات النقل البري في شهر مارس الماضي بنسبة 34%.

فيما بلغ إجمالي المخالفات المرصودة 41.748 ألف مخالفة، منها 41.702 مخالفة للنقل البري بنسبة 99%، و46 مخالفة للنقل البحري بنسبة 0.11%.

188 ألف فحص

وكشف تقرير الهيئة العامة للنقل لشهر مارس من العام الحالي، مباشرة تنفيذ 187.708 ألف عملية فحص، لأنشطة النقل البري، والبحري، والسككي، والتي تهدف إلى التأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة والاشتراطات، وضوابط ممارسة أنشطة النقل.

وبلغ إجمالي عمليات الفحص للنقل البري 185.688 ألف عملية فحص، و2015 عملية فحص للنقل البحري، و5 عمليات فحص للنقل السككي.

أبرز المخالفات المرصودة

1- تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق مهني،.

2- تشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل.

3- تشغيل مركبة نقل ببطاقة تشغيل ملغية.

4- عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة.

وتصدر النقل البري المخالفات بـ41.702 ألف مخالفة، والنقل البحري ثانيًا بـ46 مخالفة، فيما خلت النقل السككي من تسجيل المخالفات.

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