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تناولها بعد الإفطار.. أطعمة صحية وغنية بفيتامين د
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تناولها بعد الإفطار.. أطعمة صحية وغنية بفيتامين د

تناولها بعد الإفطار.. أطعمة صحية وغنية بفيتامين د

تناولها بعد الإفطار.. أطعمة صحية وغنية بفيتامين د
٠٢:٣٢:٥٨ ص، الأربعاء، ٢١ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٢ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ينصح الأطباء بأهمية تناول الأطعمة والمشروبات المفيدة التي تقوي المناعة لاسيما بعد الإفطار وبعد ساعات الصيام طوال النهار.

أهمية فيتامين د

ويؤكد الأطباء وخبراء الصحة أهمية فيتامين د للصحة بصفة عامة، والذي يعد من أكثر أنواع الفيتامينات المفيدة لصحة الجسم والبشرة والشعر.

وتتمثل الوظيفة الأساسية لفيتامين د في دعم تناول الكالسيوم والفوسفور، وهما معدنان يساعدان في الحفاظ على عظام صحية وقوية ومنع تقلصات وتشنجات العضلات.

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أطعمة تحتوي على فيتامين د

وهناك بعض الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د وفقا لما ذكره موقع prevention كالتالي:

1- الزبادي: يحتوى الزبادي على نسبة عالية من فيتامين د وبعض الفيتامينات الأخرى التي تعمل على تعزيز صحة الجسم والمناعة.

2- عصير البرتقال: يحتوي عصير البرتقال على عناصر غذائية مهمة أخرى مثل فيتامين سي ونسبة عالية من فيتامين د وغيرها من العناصر الغذائية.

3- الجبنة الشيدر: وهي مصدر كبير للكالسيوم وفيتامين د وبعض الفيتامينات الأخرى التي تعزز صحة الجسم.

 

4- البيض: يعد البيض من أكثر الأطعمة الغنية بالفيتامينات التي تعزز صحة الجسم، كما يحتوي على نسبة عالية من فيتامين د.

5- سمك السردين: يحتوي سمك السردين على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض، كما يحتوي على فيتامين د.

6- سمك التونة: تعد التونة من بين العديد من أنواع الأسماك التي تعد مصادراً غنياً بفيتامين د وبعض الفيتامينات الأخرى المفيدة لصحة ومناعة الجسم.

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أطعمة تحتوي على فيتامين د أهمية فيتامين د الصحة فيتامين « د »

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